Ítalo Marenco se estrena en Teletica con susto a su compañera de baile: Vea el momento

Fiel a su estilo, el presentador debutó con una broma durante el primer ensayo de cara a ‘Mira quién baila’

Por Fiorella Montoya

El presentador Ítalo Marenco marcó su debut en Teletica con energía. Este lunes 1 de agosto llegó al canal para iniciar los ensayos con su compañera de baile, Lucía Jiménez, de cara al programa Mira quién baila. Desde el primer día hizo reír con sus conocidas bromas.








