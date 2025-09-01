Ítalo Marenco se estrena en Teletica con susto a su compañera de baile: Vea el momento

El presentador Ítalo Marenco marcó su debut en Teletica con energía. Este lunes 1 de agosto llegó al canal para iniciar los ensayos con su compañera de baile, Lucía Jiménez, de cara al programa Mira quién baila. Desde el primer día hizo reír con sus conocidas bromas.

Marenco se dio a conocer en Repretel por su estilo jovial y extrovertido. Sus bromas hacia los compañeros se volvieron parte de su sello personal. Esta vez tampoco faltaron.

LEA MÁS: Ítalo Marenco: esto es lo que promete el presentador para su debut en 'Mira quién baila'

“Mi gente, terminó el primer ensayo de Mira quién baila, pero ustedes me conocen. Yo no podía llegar nada más como: ‘Hola, ensayemos’. No, no, no. Yo tenía que romper el hielo de alguna forma”, comentó Marenco al compartir su video de bienvenida en redes sociales.

Ítalo Marenco inició los ensayos de 'Mira quién baila' en Teletica junto a Lucía Jiménez. Su primera aparición estuvo marcada por risas, sustos y buen humor. (Instagram/Instagram)

Cuando Lucía ingresaba a la sala de ensayos, Marenco apareció de improviso vestido con un disfraz. En el pasillo había girasoles. Él se disfrazó y se camufló entre las flores. En el momento en que Lucía pasó, saltó de repente frente a ella.

La bailarina, campeona mundial de salsa en 12 ocasiones, gritó del susto. Marenco cayó al suelo mientras sus compañeros reían con la ocurrencia.

El programa Mira quién baila se estrenará el 14 de setiembre.