Viva

Ítalo Marenco: esto es lo que promete el presentador para su debut en ‘Mira quién baila’

La figura de televisión también manifestó cómo se siente al tener a Lucía Jiménez como compañera en la pista

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

El presentador de televisión Ítalo Marenco compartió con sus seguidores las expectativas y emociones que tiene sobre de su debut y participación en Mira quién Baila (MQB), de Teletica, programa que se estrenará el domingo 14 de setiembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ítalo MarencoMira quién bailaMQBTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.