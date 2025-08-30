Ítalo Marenco: esto es lo que promete el presentador para su debut en ‘Mira quién baila’

El presentador de televisión Ítalo Marenco compartió con sus seguidores las expectativas y emociones que tiene sobre de su debut y participación en Mira quién Baila (MQB), de Teletica, programa que se estrenará el domingo 14 de setiembre.

Marenco hizo este anuncio la noche del viernes, mediante sus historias de Instagram, después de conocer que compartirá la pista con la bailarina Lucía Jiménez, campeona mundial de salsa en 12 ocasiones.

Ítalo Marenco, quien participará en 'Mira quién baila' junto a Lucía Jiménez, agradeció a sus seguidores por el cariño y el apoyo. (Facebook)

“Tengo que agradecerles tanto amor, tanto cariño, todos los mensajes. Muchísimas gracias de corazón. Vamos a ponerle montones para que usted se divierta”, expresó Marenco.

El presentador señaló que MQB es un formato desafiante, pues consta de 12 semanas intensas de competencia, en las que deberá “darle, darle y darle”.

“Les prometo de todo corazón que voy a hacer todo para que usted se entretenga, para que usted goce, para que usted se ría, para que pase un momento ameno y bonito”, agregó.

Marenco manifestó estar “muy feliz” de trabajar con Jiménez, a quien describió no solo como una excelente profesora, sino también como una persona de gran calidad humana.

“Muchas gracias por todo el apoyo. Miles de bendiciones, familia”, concluyó.

Además de la dupla Marenco-Jiménez, el resto de parejas participantes estarán conformadas por:

Ericka Morera y Javier Acuña.

Randall Chiqui Brenes y Yessenia Reyes.

Brenes y Yessenia Reyes. Thais Alfaro y Kenneth González.

Ivonne Cerdas y Kevin Vera.

Mariana Uriarte y Michael Rubí.

Neto Rangel y Jazhel Acevedo.

Katherine Campbell y Erick Vázquez, quien ganó la temporada anterior junto a Naomi Valle.

Jeff On y Alhana Morales.

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez.

El programa será conducido por Édgar Silva, la Miss Costa Rica 2018 Natalia Carvajal y la exconductora de Sábado feliz, Natalia Rodríguez.

El panel de jueces estará integrado por el destacado bailarín español Toni Costa; el también bailarín y entrenador español Isaac Rovira; el actor y humorista costarricense Mauricio Astorga; y la artista salvadoreña Isabel Guzmán.

