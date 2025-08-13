Ítalo Marenco brilla en televisión desde niño: véalo hace 30 años en su primer anuncio, que muchos ya olvidaron

Ítalo Marenco presentó su renuncia a Repretel el pasado 1.° de agosto, horas después de cubrir para 'Giros' la tradicional romería a Cartago.

Ítalo Marenco, una de las figuras más queridas de la televisión costarricense, atraviesa hoy tiempos de cambio. Su renuncia a Giros, de Repretel, programa que lo consagró ante el público nacional, marca el inicio de una nueva etapa de la que se especula mucho, pero, de la que aún se tienen pocas certezas.

Entre todas las emociones que deja un movimiento de este tipo, la nostalgia está en primera fila. El adiós de Marenco, sin dudas, hace recordar sus mejores momentos durante los 11 años que laboró en Canal 6, donde inició como presentador de Combate.

Y al desempolvar recuerdos, aparecen también algunos de los que la mayoría no tenía conocimiento. Tal es el caso de un video compartido en forma reciente por el actor tico Jaime Gato Castro en su cuenta de TikTok, en el cual se muestra que Ítalo brilla en TV desde que era un niño.

Castro publicó un anuncio del extinto Banco Anglo Costarricense, que data de 1992 y que el propio Marenco confirmó a La Nación que se trata de su primer comercial. En el anuncio se promociona una cuenta corriente, con beneficios como un “programa (informático) de conciliación” y “cheques”.

Ítalo Marenco en un anuncio del Banco Anglo, en 1992

En el spot, un muy protagónio Marenco, quien tenía aproximadamente 9 años, convence a su padre de adquirir la cuenta.

“Papá, vas a ver que nos va a servir a los dos, porque hasta incluye una tarjeta de débito y la usamos en la mejor red de cajeros automáticos”, dice mientras se sirve cereal y se dirige a la mesa junto a su padre.

Más adelante, se muestra al niño y sus progenitores en una oficina bancaria. El personaje del padre termina adquiriendo el servicio y exclamándole: “Tenías razón”.

Finalmente, en una típica escena idílica, de espaldas a la cámara, caminan hacia la salida. En este desfile final, con tierna voz infantil, el ahora conductor televisivo concluye: “Papá, ahora sí me podés comprar aquello, ¿verdad?”.

Cabe destacar que Ítalo es hijo de Álvaro Marenco y Roxana Campos, dos de las figuras más destacadas en la historia del teatro costarricense; por lo cual, no es de extrañarse que desde niño estuviera involucrado en estos ambientes.

No obstante, el sueño de ser futbolista pudo más que su entorno artístico y durante su juventud iba encaminado a estrella del Deportivo Saprissa.

Por cosas de la vida, esta etapa profesional fue muy efímera y tras varios años retirado, llegó a Repretel en 2014 y a la postre, construyendo una exitosa carrera, de la que actualmente medio país se pregunta: ¿cuál será el siguiente paso?