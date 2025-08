Repretel explica cómo y por qué renunció Ítalo Marenco

Ítalo Marenco renunció a Repretel este 1. ° de agosto, dejando el ambiente lleno de dudas, expectativas y confusiones entre el público. Debido a que la noticia trascendió primero en carácter de rumor, muchos esperaban un pronunciamiento oficial por parte de la empresa.

Recientemente, Grupo Repretel confirmó la salida de Marenco mediante un comunicado y explicó que su renuncia se dio en una reunión en horas de la mañana.

Ítalo Marenco se despide así de Giros de Repretel

“Sostuvimos una reunión con Ítalo Marenco; nuestro director general, don Carlos Hernández, y la directora de Giros, doña Yamileth Guido, en la que conversamos sobre su decisión, la cual obedece a temas personales, ya que Ítalo nos reconoce como su casa. Estamos muy agradecidos por su transparencia, lo apreciamos mucho a él y a su hermosa familia y le deseamos los mayores éxitos”, dicta el texto.

“Ítalo es una figura Repretel, que llevará nuestra marca y nuestro ADN siempre. Apreciamos que el gran trabajo de producción que se realiza en Grupo Repretel y que se lleva a cabo en conjunto con el talento de pantalla, sea valorado en esta industria como referente y les abra las puertas, como en este caso a Ítalo, a nuevos proyectos”, concluye el documento.

El conductor, quien forma parte de Giros desde 2017, se despidió de compañeros y seguidores mediante una publicación en sus redes sociales. El mensaje acompañado de un emotivo video, en el que su voz suena entrecortada , repasó sus locuras cuando le hacía bromas a sus compañeros, sus momentos como presentador en diversos formatos y la alegría que le provoca el cariño de la gente.

“Hoy me toca a mí despedirme y me voy con el corazón lleno de agradecimiento por cada momento vivido. Con ustedes lloramos, reímos y nos jalamos una que otra torta, pero el regalo más grande que me llevo en mi corazón es el poder entrar a sus hogares”, dijo el conductor en el video.

Agregó también que el hecho de que el público lo dejaran acompañarlos es para él algo muy especial.

“Gracias porque ustedes se convirtieron en mi familia, gracias a todos mis compañeros y compañeras y gracias también a esos seres de luz que hoy me ven desde el cielo. Gracias porque muchos de ustedes también me adoptaron como un hijo. Por el momento no sé qué será lo que se viene para mi vida, pero espero que sea lo mejor, un abrazo”, finalizó.

Ítalo Marenco llegó a 'Giros' en 2017. Anteriormente, fue parte de otros programas de Repretel como 'Combate'. (Archivo)

En el corto también mostró imágenes de su padre, el actor Álvaro Marenco y su gran amiga La Trafiquina.

La Nación buscó conversar con Ítalo sobre su salida, pero hasta al momento no se han obtenido declaraciones del presentador.