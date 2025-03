La Trafiquina y las últimas palabras que le dedicó a Ítalo Marenco: ‘Te quiero como un hijo’

Tras confirmar la muerte de su amiga Janeth Pérez, conocida cariñosamente como La Trafiquina, el presentador de Giros de Repretel, Ítalo Marenco, compartió el último audio que ella le envió por WhatsApp.

“Gracias Ítalo, que Dios te bendiga y te guarde. Por los momentos que hemos estado haciendo videitos, siendo alegre... La bendición, la bendición, la bendición. Gracias Ítalo, te quiero mucho. Te quiero como un hijo y Diosito me lo cuide y no me le pase nada”, le dijo La Trafiquina.

Finalmente añadió: ‘Te amo mucho, no te olvides de tu amiga. Muchas bendiciones, bastantes bendiciones”.

Italo Marenco y la Trafiquina, su gran amiga. Ella falleció este jueves 27 de marzo, Cortesía

Murió La Trafiquina e Ítalo Marenco llora su pérdida

En la mañana de este miércoles 27 de marzo, Ítalo Marenco compartió varias historias en Instagram en las que relató que en días recientes La Trafiquina había estado mareada y con dolor.

Ante esta situación, él intentó ayudarla consiguiendo medicamentos para aliviar su malestar. Sin embargo, fue hasta hace pocos minutos que el presentador de Repretel confirmó su muerte.

En su emotiva despedida, Marenco escribió en redes sociales: En su emotiva despedida, Marenco escribió en redes sociales: “Gracias, Trafiquina, por enseñarme que la amistad no entiende de billeteras ni de fronteras. Gracias por quererme como un hijo. Doy gracias a Dios por ponerte en mi camino y por darme tu bendición todos los días”.

Finalmente, el presentador cerró su mensaje con unas palabras llenas de nostalgia:

“Un besito ñoñoño hasta el cielo, me quedo con tu último audio, amiguita”.