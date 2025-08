Ítalo Marenco renunció a Repretel

Ítalo Marenco , presentador del programa Giros, ya no formará parte del espacio matutino de Repretel. La noticia se conoció este viernes 1. ° de agosto y fue confirmada por el propio Marenco en redes sociales.

Según información obtenida por este medio, Marenco comunicó su renuncia a sus jefes alrededor de la 1:30 p. m. de este viernes. La Nación intentó contactarlo para conocer su posición, pero no se obtuvo respuesta, ni por mensajes ni por llamadas.

Sin embargo, él se despidió de compañeros y seguidores mediante una publicación en sus redes sociales. El mensaje acompañado de un emotivo video, en el que su voz suena entrecortada , repasó sus locuras cuando le hacía bromas a sus compañeros, sus momentos como presentador en diversos formatos y la alegría que le provoca el cariño de la gente.

“Hoy me toca a mí despedirme y me voy con el corazón lleno de agradecimiento por cada momento vivido. Con ustedes lloramos, reímos y nos jalamos una que otra torta, pero el regalo más grande que me llevo en mi corazón es el poder entrar a sus hogares”, dijo el conductor en el video.

Ítalo Marenco formó parte de 'Giros' desde el año 2017. (Archivo)

Agregó también que el hecho de que el público lo dejaran acompañarlos es para él algo muy especial.

“Gracias porque ustedes se convirtieron en mi familia, gracias a todos mis compañeros y compañeras y gracias también a esos seres de luz que hoy me ven desde el cielo. Gracias porque muchos de ustedes también me adoptaron como un hijo. Por el momento no sé qué será lo que se viene para mi vida, pero espero que sea lo mejor, un abrazo”, finalizó.

En el corto también mostró imágenes de su padre, el actor Álvaro Marenco y su gran amiga La Trafiquina.

Ítalo Marenco deja una huella en Repretel

El también actor estuvo vinculado a Giros desde el año 2017. Durante ese tiempo compartió pantalla con diversas figuras de Canal 6. En la revista matutina siempre destacó por su carisma, sentido del humor y cercanía con la audiencia.

En Repretel también formó parte de otros proyectos. Fue presentador de Combate, clausurado en junio del 2016, y de Batalla de talentos, finalizado en noviembre del mismo año. Más adelante, integró el equipo de Guerreros, que tuvo su final el 29 de setiembre del 2017.

Además, participó en las transmisiones especiales de fin y principio de año, donde se convirtió en uno de los rostros más visibles de la televisora.

Ítalo Marenco se despide así de Giros de Repretel

En redes sociales, Marenco ha cultivado una comunidad activa. Su estilo directo, los contenidos familiares y su espontaneidad fortalecieron su imagen pública durante los últimos años.

Recientemente, Marenco fue nominado por el público para unirse al elenco de Mira quién baila, formato de Teletica, que busca conquistar la pantalla de los costarricenses. Tras su salida, esta posibilidad se mantiene abierta.

