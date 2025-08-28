Viva

Ítalo Marenco ahora sintoniza ‘Buen día’ en lugar de ‘Giros’; lo mostró en revelador video

El presentador de televisión se prepara para su debut en ‘Mira quién baila’, de Teletica

Por Fátima Jiménez

El presentador de televisión Ítalo Marenco reveló que, tras su salida del programa Giros de Repretel, ahora dedica sus mañanas a ver Buen día, en Teletica.








