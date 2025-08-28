Ítalo Marenco ahora sintoniza ‘Buen día’ en lugar de ‘Giros’; lo mostró en revelador video

El presentador de televisión Ítalo Marenco reveló que, tras su salida del programa Giros de Repretel, ahora dedica sus mañanas a ver Buen día, en Teletica.

La confesión la hizo a través de sus historias de Instagram, donde publicó un video bailando la icónica canción de merengue Fin de semana, de Los Hermanos Rosario, mientras limpiaba su casa.

En las imágenes se le ve improvisando pasos junto a una escoba y mostrando que tenía sintonizado Buen día, el matutino de Teletica, que se transmite a la misma hora que Giros, espacio en el que trabajó durante 11 años.

“Y ahora qué haces en las mañanas”, escribió Marenco en la publicación, acompañada de emoticones de risa.

Ítalo Marenco mostró que ahora sintoniza 'Buen Día' en las mañanas

El pasado 22 de agosto se confirmó oficialmente su incorporación a Teletica, luego de múltiples rumores sobre su llegada tras la sorpresiva renuncia a Repretel. El presentador será parte del programa Mira quién baila, que debutará el próximo 14 de setiembre.

En el concurso también participarán la periodista Thais Alfaro; la Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya; la maquillista y empresaria Mariana Uriarte; el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes; la periodista Ericka Morera; el DJ brasileño Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell y Jeff-On, cantante y exparticipante del programa Nace una estrella.

Marenco ya apareció en las pantallas de Canal 7 durante un almuerzo de bienvenida junto a los demás competidores, además del periodista Rodolfo Rodríguez y la presentadora María Fernanda León, de De boca en boca.

Fiel a su estilo, el conductor bromeó sobre su participación en el concurso: “No bailo nada, pero ahí resolvemos”, fueron de sus primeras palabras en su debut en la televisora.

Ítalo Marenco dejó Repretel para participar en la segunda temporada de 'Mira quién baila', de Teletica. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Ítalo Marenco brilla en televisión desde niño: véalo hace 30 años en su primer anuncio, que muchos ya olvidaron