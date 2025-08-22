Ítalo Marenco llega a Teletica tres semanas después de su renuncia a Repretel

Ítalo Marenco asume un nuevo reto al llegar a Teletica, luego de una carrera de 11 años como presentador de Repretel.

Ítalo Marenco llega a Teletica tras su renuncia a Repretel. Luego de un sinfín de rumores, se hizo oficial lo que era casi un secreto a voces: el querido conductor es nueva ficha de Canal 7.

La llegada de Marenco se anunció este viernes 22 de agosto durante el programa De boca en boca. El presentador será parte del programa Mira quién baila, que empezará el próximo 14 de setiembre.

Marenco se suma en la pista a la periodista Thais Alfaro; la Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya; la maquillista y empresaria Mariana Uriarte; el exfutbolista Randall Chiqui Brenes; la periodista Ericka Morera; el DJ brasileño Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell y Jeff-On, cantante y exparticipante de Nace una estrella.

El presentador apareció en las pantallas de Teletica por primera vez durante un almuerzo que se realizó en compañía de los demás participantes, el periodista Rodolfo Rodríguez y la presentadora María Fernanda León, de De boca en boca.

“No bailo nada, pero ahí resolvemos”, fueron unas de las primeras palabras de Ítalo en Canal 7.

“Muchas gracias a Dios y a Televisora de Costa Rica por tenerme aquí, por esta oportunidad hermosa que me están dando”, agregó.

En el set de De boca en boca no faltaron los comentarios. Bismarck Méndez, Mauricio Hoffmann y Montserrat del Castillo, le dieron la bienvenida a su nuevo compañero.

Teletica publicó esta imagen con los 10 participantes de la segunda temporada de 'Mira quién baila'. Ítalo Marenco fue confirmado como concursante este viernes 22 de agosto. (Instagram)

“Ítalo es una gran persona, estamos muy contentos de que esté en Televisora de Costa Rica. Sabemos lo que puede dar, que es un showman, pero esperamos que tenga baile”, manifestó Bismarck.

La profecía del padre de Ítalo Marenco

En su llegada al canal de La Sabana, Marenco recordó un pasaje muy especial que vivió con su papá, el fallecido actor Álvaro Marenco, y que lo vincula a él, a su padre y a Canal 7.

Según contó, hace un tiempo don Álvaro fue invitado especial de una de las finales de uno de los formatos de baile de Canal 7. Agregó que su papá estaba muy feliz de poder estar ahí.

Ítalo lo fue a recoger a la salida y lo estaba esperando en el parqueo porque “por obvias razones” (haciendo alusión a su trabajo en Repretel en ese momento), no pudo entrar al set.

Cuando don Álvaro salió de Teletica le dijo unas palabras que a la postre se convirtieron en proféticas: “Yo lo voy a ver bailando ahí algún día”, manifestó el actor.

“Hoy tengo que decir que ese viejillo loco que me está cuidando en el cielo, tenía razón”, afirmó Ítalo.

Durante sus declaraciones, Marenco agregó que cuando Teletica se le acercó con la propuesta laboral, su hija le dijo: “Papá, usted todavía no baila”, además, recordó que conversó sobre la situación con su esposa Cindy Villalta.

“Cin es mi apoyo. Cuando se dio este primer acercamiento, lo primero que hice fue sentarme con ella”.

En medio de mucha algarabía y las risas que acostumbra a sacar Ítalo Marenco, fue presentado como el décimo participante de 'Mira quién baila', de Teletica. (Captura de video)

La esperada llegada de Ítalo Marenco a Teletica

Desde que Ítalo renunció a Repretel el 1. ° de agosto, su nombre sonaba fuerte en redes sociales como uno de los posibles participantes de Mira quién baila. Además, el público también ha comentado que les gustaría verlo como parte del elenco de Buen día, la revista matutina de Canal 7.

En medio de estos comentarios, La Nación le preguntó a Marenco sobre la posible vinculación con Teletica y el programa de baile. En ese momento, Ítalo se limitó a decir: “Por temas de horarios y canales es complicado, pero lo más lindo es ver el cariño de la gente que nomina para estar ahí. Es un formato muy entretenido donde muchas personas quieren participar”.

Pocos días después de la entrevista Ítalo renunció a Repretel y, tan solo tres semanas después de su retiro del programa Giros, de Canal 6, se cumplió lo que el público deseaba.

En Repretel, Marenco trabajó durante 11 años. Y aunque la mayor parte de su tiempo estuvo vinculado a la revista matutina Giros, también destacó en otros proyectos como Combate, Batalla de talentos y las transmisiones de fin y principio de año, entre ellas, las corridas de toros.

Todo listo para Mira quién baila

El primer capítulo de la segunda temporada de Mira quién baila se transmitirá el domingo 14 de setiembre, a las 7 p. m., por Teletica.

Además de los famosos que competirán por el trofeo, también están confirmados los coreógrafos que los acompañarán: Javier Acuña, Lucía Jiménez, Tatiana Sánchez, Alhana Morales, Erick Vásquez, Kevin Vera, Jazhel Acevedo, Michael Rubí y Yessenia Reyes. Además, debutará en este formato Kenneth González, quien tiene 21 años.

Los ensayos y preparación de cara al estreno ya se están realizando. Resta que se confirme cómo estarán conformadas las parejas del show.