Esto fue lo primero que hizo Ítalo Marenco cuando Teletica lo invitó a unirse a sus filas

Ítalo Marenco fue presentado este viernes 22 de agosto como parte del elenco de Mira quién baila;con su incorporación, el concurso completa a los diez participantes que lo darán todo por conquistar el primer lugar. El anuncio se realizó en el espacio de Teletica De boca en boca.
El presentador compartió un almuerzo con los demás concursantes y dio sus primeras declaraciones. Una de las consultas de la periodista María Fernanda León se centró en la reacción de su hija y de su esposa cuando Teletica lo buscó por primera vez.
“Mi hija me dijo: ‘papá, usted todavía no baila’”, relató entre risas Marenco. El conductor respondió que le pidió calma para no ponerse nervioso desde ese momento.
Al hablar de su esposa, Cindy Villalta, expresó: “Cin es mi apoyo. Cuando se dio este primer acercamiento, lo primero que hice fue sentarme con ella”.
