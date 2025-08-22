Viva

Esto fue lo primero que hizo Ítalo Marenco cuando Teletica lo invitó a unirse a sus filas

El presentador compartió un almuerzo con los demás participantes de Mira quién baila, programa con el que debutará en Canal 7

Por Fiorella Montoya

Ítalo Marenco fue presentado este viernes 22 de agosto como parte del elenco de Mira quién baila; con su incorporación, el concurso completa a los diez participantes que lo darán todo por conquistar el primer lugar. El anuncio se realizó en el espacio de Teletica De boca en boca.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

