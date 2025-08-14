Ítalo Marenco revela que cambiaron los planes en su salida de Repretel: esto es lo que pasará

Ítalo Marenco renunció el 1° de agosto a Repretel; sin embargo, fue claro en que su salida de Giros no sería abrupta y que continuaría en el programa para cumplir su preaviso. Ahora, hay un cambio de planes.

Anteriormente, Marenco y la propia directora de la revista matutina, Yamileth Guido, informaron que el último día del presentador en Canal 6 sería este viernes 15 de agosto, durante el especial del Día de las Madres.

No obstante, el querido conductor reveló en sus historias de Instagram que, aunque él creía que mañana sería su despedida, esta se adelantará. Por lo tanto, el programa, actualmente en curso, de este 14 de agosto marcará su final en Giros.

“Después de 11 años, hoy me toca despedirme de esta familia hermosa, a la que estoy profundamente agradecido. Este es mi último programa y lo voy a disfrutar hasta el final”, comentó Marenco en sus redes sociales.

-Noticia en desarrollo