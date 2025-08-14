Repretel anunció en vivo la salida de otro de sus reconocidos presentadores

Repretel está atravesando una etapa de cambios en su planilla. Este 14 de agosto fue el último día de otro presentador, además de Ítalo Marenco.

Los cambios en Repretel continúan con fuerza, pues además de la mediática renuncia de Ítalo Marenco a Giros; este 14 de agosto también fue el último día de otro de sus reconocidos presentadores.

Durante el noticiero de esta mañana de Canal 6, Melissa Durán y Roberto Brenes anunciaron en vivo que Jorge Vindas, quien presentaba la sección deportiva, dice adiós a la televisora.

Los tres comunicadores se dirigieron al público durante los últimos minutos de Noticias Repretel.

“Vindas es una persona muy especial, muy profesional, y la verdad nos duele muchísimo”, dijo Brenes. Por su parte, Durán agregó: “Lo vamos a extrañar”.

Vindas conversó con La Nación y reveló que él presentó su renuncia al canal en julio pasado. Según comentó, su salida se da en buenos términos y se debe al cierre de un ciclo para dedicarse a sus proyectos personales.

El conductor detalló que el estar todos los días en el noticiero, más su trabajo en dos locales propios, hizo que no tuviera ni un solo día “desde hace cinco meses”. Jorge Vindas es dueño del restaurante The Garden, en Santo Domingo de Heredia y la cafetería Alma en Barrio Escalante.

Por otra parte, recalcó que podrá concentrarse más en su faceta creativa como locutor y productor. “Este cierre es un impulso para seguir creando. En lugar de cortar y teñirme el pelo, lo aprovecho para enfocarme en mi creatividad“, afirmó con buen humor.

Jorge Vindas trabajó en Repretel durante cinco años, en distintos espacios. En su última etapa, fue el presentador de la sección deportiva del noticiero, durante la edición matutina.