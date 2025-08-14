Mariela Jiménez y su primer año en ‘Deportes Repretel’: ‘Pensé en dejarlo, pero valió la pena’

Trabajadora, con impulso y muy liguista: así se describe Mariela Jiménez, una de las periodistas más jóvenes de Repretel y la única mujer en el área de deportes de este medio de comunicación. Un escenario que, sin duda, plantea retos, pero también muchos aprendizajes para una joven que conquista todas las semanas las pantallas de miles de ticos.

Recientemente, Jiménez cumplió su primer aniversario en el canal. Se trata de un sueño que, originalmente, no estaba ligado a aparecer en pantalla, pero que gracias a las oportunidades que le presentó el destino logró figurar en un área donde, al menos en números, suelen dominar los hombres.

Mariela Jiménez, de 24 años, celebra el cumplir su primer año en las pantallas de Repretel. (Mariela Jiménez para La Nación)

La Nación tuvo la oportunidad de hablar con Mariela por al menos 30 minutos, en un espacio cargado de expectativa, emoción y un espíritu juvenil que inundó la conversación. A continuación, todo lo que la comunicadora le contó a este medio:

— ¿Cómo surgió su pasión por los medios de comunicación?

—Desde muy niña siempre fui bastante espontánea, expresiva, y sobre todo muy elocuente. Yo me le acercaba a la gente y le hablaba sin pena alguna; siempre ha sido lo mío.

“En aquel entonces yo veía un programa de un medio de comunicación muy popular acá en Costa Rica y siempre había querido salir. Era un sueño para mí porque era como un TV show, pero enfocado en niños y adolescentes. Entonces me acuerdo de que fui a hacer un casting y todo. Pero bueno, ahí quedó, realmente no me llamaron ni nada”.

— ¿Cuándo descubriste que querías dedicarte al periodismo?

—Conforme fui creciendo, yo descubrí que existía el periodismo. Algo curioso es que siempre he visto noticias desde que era muy pequeña; veía mucha televisión, pero sobre todo noticias. Un día me di cuenta de que la gente que salía en ellas había estudiado periodismo. Creo que fue alrededor de los 12 años cuando definí que eso era lo que quería hacer. Además, desde niña mi familia me llevaba mucho al estadio.

“Desde que tengo memoria, alrededor de los 6 años, me llevaban al estadio, ya fuera a partidos del torneo local o a ver encuentros transmitidos por televisión.

A los 12 años llegó la eliminatoria del Mundial de Brasil 2014 y mi mamá me llevó a casi todos los partidos en Costa Rica; solo me perdí uno. Luego vino el Mundial, donde la Sele tuvo su mejor participación en la historia, y recuerdo como si fuera ayer las celebraciones. Creo que, a partir de ahí, supe lo que quería hacer. Lo uní con mi gusto por ir al estadio y mi pasión por los deportes, y me encantó la idea de ser periodista deportiva”.

Mariela Jiménez aspira a cubrir unos Juegos Olímpicos y un Mundial de fútbol. (Mariela Jiménez para La Nación)

— ¿Cómo surgió la oportunidad en Repretel?

—Antes de entrar a Repretel yo buscaba una pasantía. Le pedí a mi profesora de la universidad, Febe Cruz, que me comentara sobre posibles pasantías en cualquier lugar. Entre las opciones que me envió estaba una en redes sociales de Repretel y la tomé sin dudarlo. Fue el único lugar que me llamó, de todos los que apliqué.

“Comencé manejando redes para el programa 120 Minutos y, con el tiempo, me integraron a roles de redacción. Finalmente, mi jefe, Pablo Guzmán, me dio la noticia de que me contratarían. Eso fue hace casi un año”.

— ¿Qué has aprendido de esta experiencia?

—¿Qué no he aprendido? Esa es la verdadera pregunta. Creo que en esta carrera, en esta profesión, uno aprende todos los días. De hecho, lo veo más como una academia que como un trabajo. Por supuesto, hay presión y sé que trabajar en comunicación tiene mucha responsabilidad, pero también es un lugar de aprendizaje porque he aprendido de todo.

“Aquí he aprendido a hacer televisión, lo que he estado desarrollando; también aprendo a hacer radio y, por supuesto, a cómo enfocar las notas, qué puede ser noticioso y qué no, porque todo eso solo se aprende en la calle”.

Mariela Jiménez, periodista de Repretel, detalló que ha sido bien recibida por los aficionados que la ven a través de la pantalla y con quienes interactúa en los estadios. (Mariela Jiménez para La Nación)

— En tu experiencia laboral, ¿cómo ha influido ser la única mujer en un ambiente mayoritariamente masculino?

—La experiencia ha sido muy valiosa porque soy la única mujer acá. De alguna forma, eso me da una virtud, más allá de pensar que por sexismo o privilegio de género pueda ser una razón para que me traten diferente. Al contrario, es una virtud ser la única mujer en un medio donde casi todos son hombres.

“Es muy divertido porque no hay un trato diferenciado, me llevo muy bien con mis compañeros. La convivencia es bastante amena”.

— ¿Cómo ha sido la recepción del público hacia tu trabajo y presencia en redes sociales?

— En mis redes personales he recibido muy bonitos comentarios y mucho apoyo de la gente. En televisión me escriben mensajes diciendo que les gusta mucho mi trabajo y que les agrada ver una cara distinta.

—¿Qué consejo le darías a la Mariela que empezó hace un año en este camino?

—Que no se rinda, porque en algún momento sí pensé en dejarlo. Más allá de la presión que hay en este tipo de trabajo, siendo pasante decía: “Llevo tanto tiempo acá, cuando cumpla un año y no me hayan contratado, ¿a dónde voy?”. Incluso, antes de que me contrataran pensé en dejarlo, pero valió la pena.

“Valió la pena la perseverancia, así que eso le diría a la Mariela de hace un año: que no se rinda.

— ¿De qué manera manejas la presión y el estrés de pararte frente a una cámara?

— Intento hablar mucho con compañeros que me han dado la mano y la confianza, sobre todo para resolver dudas de cómo presentar un tema o cómo manejarme en televisión. Pero, internamente, el estrés y la seguridad son un trabajo constante. Creo que lo más importante en televisión es estar seguro, porque eso proyecta mejor la imagen y el mensaje que uno quiere dar.

“Esa seguridad es mucho trabajo interno. Yo también tengo acompañamiento psicológico y eso me ayuda. Además, me hablo afirmativamente, no me digo groserías ni me critico, porque al fin y al cabo, si yo no me apoyo, ¿quién lo hará?”.

Mariela Jiménez asegura que su amor por el deporte nació en las gradas de un estadio. (Mariela Jiménez para La Nación)

— ¿El periodismo deportivo es el área en el que te gustaría quedarte?

-De momento, sí. Siempre me preguntan eso, pues me ven también como cara de otro tipo de periodismo, y es divertido. Incluso, aquí en el canal, gente de otros departamentos me lo pregunta bastante. Pero creo que en este momento es el puesto en el que me siento más cómoda.

— ¿Cuál es el mayor sueño o meta profesional que te gustaría alcanzar en los próximos años?

Me gustaría poder cubrir unos Juegos Olímpicos, sería un sueño para mí, así como asistir a un Mundial de fútbol, ya sea como periodista o como aficionado, es algo que me encantaría.

— ¿Crees que es posible que te veamos en el próximo Mundial ¿Es una meta en la que estás trabajando?

Es algo en lo que estoy trabajando, pero no sé si el próximo Mundial, porque sí es muy pronto.