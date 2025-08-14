Viva

Mariela Jiménez y su primer año en ‘Deportes Repretel’: ‘Pensé en dejarlo, pero valió la pena’

Con apenas un año en pantalla, la comunicadora comparte sus aprendizajes, retos y sueños para el futuro

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

Trabajadora, con impulso y muy liguista: así se describe Mariela Jiménez, una de las periodistas más jóvenes de Repretel y la única mujer en el área de deportes de este medio de comunicación. Un escenario que, sin duda, plantea retos, pero también muchos aprendizajes para una joven que conquista todas las semanas las pantallas de miles de ticos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mariela JiménezCanal 6RepretelDeportes Repretel
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.