Ítalo Marenco sobre su llegada a Teletica: ‘Bismarck Méndez se paseó en mí’

Teletica hizo oficial la llegada de Ítalo Marenco, este 22 de agosto. El conductor, quien renunció a Repretel recientemente, se incorpora como participante del concurso de baile Mira quién baila (MQB).
Marenco fue presentado en el programa De boca en boca, desde un restaurante en Barrio Escalante. Allí, la presentadora María Fernanda León anunció lo que tanto se especuló y Marenco, subido en una barra, se apoderó de la escena con su característica energía.
Luego de su entrada dio algunas declaraciones y la primera fue reconocer algo importante: “No bailo nada, pero ahí resolvemos”. Posteriormente, León le pidió dirigirse al público y a “las señoras” que tanto lo estiman.
“Tengo que darle muchísimas gracias a Dios y a Televisora de Costa Rica por tenerme aquí, por esta oportunidad hermosa que me están dando, y a todos ustedes que están ahí, porque de verdad que las mamás y las familias me adoptaron como un hijo”, expresó Marenco.
Incluso, a tono de broma, hizo alusión a Bismarck Méndez y el adelanto inesperado que realizó hace unos días, cuando en plena transmisión afirmó que el décimo participante de MQB se “estaba bronceando” (cuando Ítalo estaba de viaje en Cancún).
“Entonces ya se iba saliendo... hasta que Bismarck se paseó en mí”, dijo con humor.