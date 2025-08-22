Teletica lanza misterioso mensaje en sus redes sociales; este es el motivo

En medio de muchos rumores sobre quién será el último famoso que se incorpore al elento del programa Mira quién baila, de Teletica, Canal 7 lanzó la mañana de este viernes 22 de agosto un misterioso mensaje en sus redes sociales.
En medio de muchos rumores sobre quién será el último famoso que se incorpore al elento del programa Mira quién baila, de Teletica, Canal 7 lanzó la mañana de este viernes 22 de agosto un misterioso mensaje en sus redes sociales.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.