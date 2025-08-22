Teletica lanza misterioso mensaje en sus redes sociales; este es el motivo

En medio de muchos rumores sobre quién será el último famoso que se incorpore al elento del programa Mira quién baila, de Teletica, Canal 7 lanzó la mañana de este viernes 22 de agosto un misterioso mensaje en sus redes sociales.

En la publicación se ve la silueta de un hombre vestido con sombrero, saco, corbata y guantes de color negro.

Este fue el posteo que publicó Teletica en sus redes sociales para anunciar que este viernes 22 de agosto se confirmará el último participante de 'Mira quién baila'. (Instagram)

El posteo anunció que este viernes, en la edición de De boca en boca, se revelará el nombre del nuevo concursante, quien se sumará en la pista a la periodista Thais Alfaro; la Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya; la maquillista y empresaria Mariana Uriarte; el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes; la periodista Ericka Morera; el DJ brasileño Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell y Jeff-On, cantante y exparticipante de Nace una estrella.

Tras la renuncia de Ítalo Marenco a Repretel, que sucedió el 1.° de agosto, los rumores se enfocan en que él será el último hombre que bailará en la pista del concurso de Teletica.

Precisamente, en los comentarios del posteo del canal, varios seguidores etiquetaron al reconocido presentador. “Ya todos sabemos quién es… cero misterio”, “Ojalá que la traída de Ítalo del canal del frente no sea con la consigna de que sea ganador”; son algunos de los mensajes que se leen en el posteo.

LEA MÁS: https://www.nacion.com/viva/repretel-explica-como-y-por-que-renuncio-italo/MXQSZ7HC3JCKHOTIQEDHHQCCGQ/story/