Viva

Teletica lanza misterioso mensaje en sus redes sociales; este es el motivo

Canal 7 confirmó que este viernes 22 de agosto dará una importante noticia

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.

En medio de muchos rumores sobre quién será el último famoso que se incorpore al elento del programa Mira quién baila, de Teletica, Canal 7 lanzó la mañana de este viernes 22 de agosto un misterioso mensaje en sus redes sociales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaDe boca en bocaMira quién baila
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.