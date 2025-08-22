Ítalo Marenco llegó a Teletica y cumplió la profecía de su fallecido padre: ‘Ese viejillo loco tenía razón’

Ítalo Marenco fue presentado como el décimo participante del programa 'Mira quién baila', de Teletica.

Durante su presentación como el décimo participante de Mira quién baila, de Teletica, Ítalo Marenco recordó con cariño a su padre, el actor Álvaro Marenco, y rememoró un pasaje especial que lo relaciona a él, su papá y el concurso de Teletica.

Según contó, hace un tiempo don Álvaro fue invitado especial de una de las finales de uno de los formatos de baile de Canal 7. Agregó que su papá estaba muy feliz de poder estar ahí.

Ítalo lo fue a recoger a la salida y lo estaba esperando en el parqueo porque “por obvias razones” (haciendo alusión a su trabajo en Repretel en ese momento), no pudo entrar al set.

Cuando don Álvaro salió de Teletica, le dijo unas palabras que a la postre se convirtieron en proféticas: “Yo lo voy a ver bailando ahí algún día”, manifestó el actor.

“Hoy tengo que decir que ese viejillo loco que me está cuidando en el cielo, tenía razón”, afirmó Ítalo.

Marenco se suma en la pista a la periodista Thais Alfaro; la Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya; la maquillista y empresaria Mariana Uriarte; el exfutbolista Randall Chiqui Brenes; la periodista Ericka Morera; el DJ brasileño Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell y Jeff-On, cantante y exparticipante de Nace una estrella.

El presentador apareció en las pantallas de Teletica por primera vez durante un almuerzo que se realizó en compañía de los demás participantes, el periodista Rodolfo Rodríguez y la presentadora María Fernanda León, de De boca en boca.