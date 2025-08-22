Viva

Ítalo Marenco llegó a Teletica y cumplió la profecía de su fallecido padre: ‘Ese viejillo loco tenía razón’

El querido presentador se suma a ‘Mira quién baila’, concurso de baile de Canal 7. Durante su presentación recordó un pasaje especial junto a su papá Álvaro Marenco

Por Jessica Rojas Ch.
Presentación de Ítalo Marenco en Teletica tras ser confirmado como el décimo participante de Mira quién baila (MQB)
Ítalo Marenco fue presentado como el décimo participante del programa 'Mira quién baila', de Teletica. (Captura de video)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

