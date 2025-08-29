Bailarín de Teletica recibió sorpresa en aeropuerto y aclaró dudas sobre su regreso

El bailarín de Teletica, Michael Rubí , recibió una grata sorpresa este viernes 29 de agosto, minutos antes de tomar un vuelo rumbo a México, para una presentación especial en suelo azteca.

Rubí compartió el momento en sus redes sociales. “Tengo que viajar a México porque mañana tengo show con mi señora jefa Gloria Trevi”, afirmó.

LEA MÁS: Exbailarín de Teletica sufrió accidente en patín: ‘El presente es difícil de digerir’

El jueves se había despedido de su madre, con quien pasó el día, pero no esperaba lo que ocurrió en el aeropuerto: ella llegó a despedirlo antes del vuelo.

Michael Rubí viajó este viernes a México para cumplir compromisos con Gloria Trevi. (Archivo)

Ambos se abrazaron y tomaron fotografías.

El viaje del artista, quien será parte de la segunda temporada del programa Mira quién baila, despertó dudas entre sus seguidores, quienes al parecer le preguntaron si volvería a tiempo para el programa, ya que la competencia de Teletica dará inicio el 14 de setiembre.

Ante la incertidumbre, el artista aclaró la situación en otro video. “No se asusten, ya el domingo regreso porque hay que empezar las obligaciones. No me voy para siempre, ya casi vengo”, dijo entre risas.

Mira quién baila ya confirmó a los 10 participantes de la nueva temporada, aunque todavía no se conoce cuáles serán las parejas de estrellas y bailarines en el formato.