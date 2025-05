Exbailarín de Teletica sufrió accidente en patín: ‘El presente es difícil de digerir’

El ex bailarín de Teletica Michael Rubí sufrió un accidente que le provocó golpes y raspones en el rostro y cuerpo.

Rubí confirmó la noticia este domingo 4 d mayo por medio de sus redes sociales, donde mostró las lesiones y compartió una reflexión sobre lo ocurrido.

“El jueves tuve un accidente y no lo he pasado tan bien. Pero ya me voy sintiendo mejor, gracias a Dios. Tengo a mi lado a una persona que me cuida y me cura con mucho amor. Ya prontito estaré de vuelta”, escribió en una historia de Instagram donde mostró su rostro con los golpes.

En la imagen se observan golpes en la barbilla, la nariz y la cabeza.

También explicó cómo ocurrió el accidente. “Iba manejando mi patín tranquilamente. No vi un bache en la calle y perdí el control del patín. Me arrastré por la calle con mi cuerpo. Tuve muchos golpes y rasguños, pero no hay nada roto ni quebrado, gracias a Dios”, relató.

Michael Rubí se accidentó mientras conducía su patín por una calle y no vio un bache. (Instagram)

Rubí, quien ha destacado como bailarín en los conciertos de Gloria Trevi , indicó que ha vivido días difíciles. Su cumpleaños se aproxima y esta no era la forma en que deseaba celebrarlo. A pesar de ello, intenta seguir adelante, aunque “el presente es difícil de digerir”.

Además, agradeció continuar con vida. “Acepto esta situación con humildad y gratitud. Estoy vivo y lo estoy contando. Y eso es de agradecer. A veces, cuando los planes cambian tan abruptamente, es abrumador. Pero sé en mi corazón que esta es la manera en que debía ser. Esta situación también me recordó que tengo mucha gente bonita a mi lado que genuinamente se preocupa y quiere ayudarme”, expresó.

Michael también agradeció a su pareja, Jonathan Aparicio, quien lo ha apoyado durante el proceso de recuperación.