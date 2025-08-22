Chef Doris Goldgewicht sorprendió de esta manera a reconocido bailarín de Teletica

La chef Doris Goldgewicht sorprendió al bailarín de Teletica Michael Rubí con un gesto cargado de sabor y cariño. Ambos compartieron el momento en redes sociales, donde se observó la complicidad y amistad que los une desde su paso por Dancing with the Stars en el año 2015.
“Hoy vine a ver a una amiga que quiero tanto. Doris me cocinó”, expresó Rubí en un video. En la grabación, Goldgewicht apareció sonriente mostrando el plato en la mesa. “Vea lo que le hice, lo que Michael más quiere: rice and beans. Aquí está para usted”, comentó la chef.
