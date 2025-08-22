Chef Doris Goldgewicht sorprendió de esta manera a reconocido bailarín de Teletica

La chef Doris Goldgewicht sorprendió al bailarín de Teletica Michael Rubí con un gesto cargado de sabor y cariño. Ambos compartieron el momento en redes sociales, donde se observó la complicidad y amistad que los une desde su paso por Dancing with the Stars en el año 2015.

“Hoy vine a ver a una amiga que quiero tanto. Doris me cocinó”, expresó Rubí en un video. En la grabación, Goldgewicht apareció sonriente mostrando el plato en la mesa. “Vea lo que le hice, lo que Michael más quiere: rice and beans. Aquí está para usted”, comentó la chef.

El bailarín reaccionó con entusiasmo. “Vean qué delicia, qué privilegio que Doris Goldgewicht le cocine a uno un rice and beans, no jodas”, exclamó mientras mostraba el platillo típico caribeño.

Más tarde, Rubí compartió otro clip en el que reveló que la sorpresa no terminó ahí. “Y como que el rice and beans no fue suficiente, entonces Doris se lució”, contó entre risas.

Doris Goldgewicht cocinó 'rice and beans' y un mini queque de cristal para el bailarín Michael Rubí. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La cocinera, reconocida por su trayectoria en programas de televisión y talleres culinarios, preparó además un postre muy especial: un mini queque de cristal.

“Es un queque esponjoso con azúcar hecha caramelo crujiente”, explicó ella, mientras mostraba el dulce recién horneado.

Goldgewicht y Rubí forjaron una amistad durante su participación en Dancing with the Stars. En aquella edición, la chef asumió el reto de bailar en la pista y tuvo a Rubí como pareja de baile.

Aunque logró avanzar varias galas, finalmente fue eliminada antes de llegar a la final del concurso. Desde entonces, ambos mantienen una relación cercana que traspasó los reflectores.

El encuentro reflejó no solo la pasión con que Goldgewicht se desempeña en la cocina, sino también la calidez con la que cultiva sus amistades.