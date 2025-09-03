Primera lesionada en ‘Mira quién baila’: vea quién es y qué le pasó

Apenas es el tercer día de ensayos de cara al estreno de la segunda temporada de Mira quién baila y ya el peso del ejercicio físico, las coreografías y la exigencia le pasó factura a una de las participantes del concurso de Teletica.

En sus redes sociales, el programa de Canal 7 mostró cómo Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica 2020, se lesionó uno de sus tobillos. La reina de belleza sufrió un accidente mientras practicaba una coreografía de bachata junto a su coreógrafo Kevin Vera.

Ivonne Cerdas, modelo y Miss Costa Rica 2020, participa en 'Mira quién baila' junto al coreógrafo mexicano Kevin Vera. (Instagram)

“Puse mal un peso del lado derecho. Ya me había torcido el tobillo cuando fui a Miss Universo y en una actividad de baile ya me había hecho un esguince de grado tres”, comentó la miss.

Cerdas agregó que ya la revisó un ortopedista.

Además, anunció que este miércoles 3 de setiembre, su tercer día de ensayos, practicaría con su tobillo vendado.

Mira quién baila se estrenará el domingo 14 de setiembre. Para esta temporada las parejas en competencia son:

Ítalo Marenco con Lucía Jiménez.

Ericka Morera con Javier Acuña.

Randall Chiqui Brenes con Yessenia Reyes.

Brenes con Yessenia Reyes. Thais Alfaro con Kenneth González.

Ivonne Cerdas, con el mexicano Kevin Vera.

Mariana Uriarte con Michael Rubí.

Neto Rangel con Jazhel Acevedo.

Katherine Campbell con Erick Vázquez.

Jeff On con Alhana Morales.

Daniel Montoya con Tatiana Sánchez.

