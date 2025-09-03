Viva

Primera lesionada en ‘Mira quién baila’: vea quién es y qué le pasó

Apenas es el tercer día de ensayos de cara al concurso de baile de Teletica y ya el esfuerzo físico está pasando factura

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.

Apenas es el tercer día de ensayos de cara al estreno de la segunda temporada de Mira quién baila y ya el peso del ejercicio físico, las coreografías y la exigencia le pasó factura a una de las participantes del concurso de Teletica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaIvonne Cerdas
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.