Viva

Papá de bailarina de ‘Mira quién baila’ venció el cáncer y conmovió al tocar la campana

La familia considera este momento como una respuesta a las oraciones, así como deun símbolo de fe y esperanza

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El 4 de setiembre marcó un día inolvidable para la familia Uriarte. Juan Carlos Uriarte, padre de la bailarina de Mira quién baila, Mariana Uriarte, concluyó su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata y celebró el esperado momento al tocar la campana de victoria en el hospital.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaMariana UriarteTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.