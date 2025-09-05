Papá de bailarina de ‘Mira quién baila’ venció el cáncer y conmovió al tocar la campana

El 4 de setiembre marcó un día inolvidable para la familia Uriarte. Juan Carlos Uriarte, padre de la bailarina de Mira quién baila, Mariana Uriarte, concluyó su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata y celebró el esperado momento al tocar la campana de victoria en el hospital.
La emoción fue compartida por toda la familia. Mariana difundió en redes sociales un emotivo video donde se observa a su padre sonriendo, acompañado de aplausos y abrazos. “Lo logramos familia. Gracias a todas por sus oraciones”, escribió la joven, junto a imágenes que transmitieron esperanza y gratitud.
Durante la celebración, la familia entregó regalos a Juan Carlos. Uno de los más significativos fue una carta escrita por su nieta Camila. “Lo lograste, tito. Vencimos ese cáncer. Con cariño, tu nieta Camila. Te amo mucho y espero que sigas fuerte”, decía el mensaje, que conmovió a todos los presentes.
Juan Carlos agradeció al personal médico que lo acompañó durante el proceso. Además, expresó su deseo de mantenerse fuerte y disfrutar este nuevo capítulo de su vida.
La recuperación de su padre llega en un momento especial para Mariana. La bailarina debutará el próximo 14 de setiembre en la primera gala del programa Mira quién baila. “Tenerlo en primera fila sería el símbolo de que hay un Dios que existe y que siempre está con uno. Va a ser el fruto de todas las oraciones que mi familia y yo hemos hecho”, afirmó en días recientes.
El optimismo de Juan Carlos y el apoyo familiar se han convertido en el motor que impulsa a Mariana en su preparación artística. La familia espera ahora que la fortaleza mostrada durante la enfermedad se traduzca en alegría sobre la pista de baile.
