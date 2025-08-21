Viva

‘Mira quién baila’: Ericka Morera adelanta algunos de los pasos que lucirá en la pista de baile, ¡véalos aquí!

La periodista no dudó en responderle a una usuaria que aseguró que no sabe bailar

Por Fátima Jiménez

Ericka Morera, participante confirmada de la próxima temporada de Mira quién baila (MQB), adelantó algunos de los pasos de baile que presentará en esta nueva edición del programa de Teletica, que se estrenará el 14 de setiembre.








Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

