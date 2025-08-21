‘Mira quién baila’: Ericka Morera adelanta algunos de los pasos que lucirá en la pista de baile, ¡véalos aquí!

Ericka Morera, participante confirmada de la próxima temporada de Mira quién baila (MQB), adelantó algunos de los pasos de baile que presentará en esta nueva edición del programa de Teletica, que se estrenará el 14 de setiembre.

Fue a través de una publicación colaborativa en redes sociales, realizada junto con la cuenta oficial de MQB, que Morera compartió algunos de sus movimientos.

La dinámica consistía en elegir el ritmo musical que más le gustaba, por lo que la periodista se animó a bailar bachata, merengue, reguetón y vals.

La periodista Ericka Morera es una de las participantes confirmadas de 'Mirá quien baila'. (Captura de pantalla )

En la sección de comentarios, sus seguidores se mostraron emocionados con su desempeño y le dedicaron mensajes de apoyo como: “Desde ya ganadora. Team Keka”. “La mejor por siempre. Qué mujerón”. “Me encanta”. “Vamos Keka”.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Una usuaria escribió: “Yo no sé bailar y ella tampoco jajaja”, ante lo cual Morera respondió con buen ánimo: “Hola Dani! Nadie nace aprendido... Así que vamos a aprender muchísimo en este tiempo, de eso estoy segura”.

Ericka Morera respondió a una usuaria que dijo que ella no sabe bailar. (captura/Captura de pantalla)

Junto a Morera, ya están confirmados como concursantes de MQB: Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya; la maquillista y empresaria Mariana Uriarte; el exfutbolista Randall Chiqui Brenes; el DJ brasileño Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell; el exparticipante de Nace una estrella, Jeff-On; y la periodista Thais Alfaro.

Todavía falta por anunciar un participante, y entre los rumores se menciona el nombre del presentador Ítalo Marenco.

La producción también reveló a los bailarines profesionales que acompañarán a las celebridades en la competencia: Kenneth González, Erick Vásquez, Jazhel Acevedo, Tatiana Sánchez, Javier Acuña, Lucía Jiménez, Kevin Vera, Michael Rubí, Alhanna Morales y Yessenia Reyes.

Vea el video de los pasos de baile de Ericka Morera:

