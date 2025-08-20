Teletica hizo, en silencio, un cambio inesperado en ‘Mira quién baila’

Mauricio Astorga, Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Toni Costa serán los jueces de 'Mira quién baila', de Teletica.

Cuando oficialmente solo restaban dos fines de semana para el estreno de la segunda temporada de Mira quién baila, Teletica hizo un cambio inesperado en el esperado concurso de baile.

En una nota publicada por Teletica.com este 20 de agosto, a las 3 p. m., titulada Elenco de MQB se luce en la primera prueba de vestuario oficial, se afirma que el programa dará inicio el próximo 14 de setiembre y no el domingo 7, como se anunció anteriormente.

Sin embargo, Canal 7 no ha hecho ningún pronunciamiento oficial que aclare al público el retraso del estreno de la competencia.

Ericka Morera participará en 'Mira quién baila' y mostró el entusiasmo de su hija Zoé

Esto ocurre en medio del suspenso por el anuncio del décimo participante, que aún está por confirmarse. De hecho, contrario a lo que se esperaba, este miércoles no se realizó el anuncio.

Thais Alfaro, última participante en haber sido anunciada, detalló en el espacio de farándula que Teletica decidió dejar todo como una sorpresa.

Adicionalmente, los rumores de que Ítalo Marenco estará en el programa se avivaron cuando Bismarck Méndez afirmó en vivo que el último concursante “se está bronceando”; lo que coincide con la exfigura de Repretel, quien se encuentra de vacaciones en Cancún, México.

'Mira quién baila', de Teletica, ya tiene confirmados a los 10 bailarines que acompañarán a los famosos. (Instagram)

Hasta el momento, los concursantes confirmados para el concurso de baile son: