Teletica hizo, en silencio, un cambio inesperado en ‘Mira quién baila’

Cuando oficialmente solo restaban dos fines de semana para el estreno de la segunda temporada de Mira quién baila, Teletica hizo un cambio inesperado en el esperado concurso de baile.
En una nota publicada por Teletica.com este 20 de agosto, a las 3 p. m., titulada Elenco de MQB se luce en la primera prueba de vestuario oficial, se afirma que el programa dará inicio el próximo 14 de setiembre y no el domingo 7, como se anunció anteriormente.
Sin embargo, Canal 7 no ha hecho ningún pronunciamiento oficial que aclare al público el retraso del estreno de la competencia.
Esto ocurre en medio del suspenso por el anuncio del décimo participante, que aún está por confirmarse. De hecho, contrario a lo que se esperaba, este miércoles no se realizó el anuncio.
Thais Alfaro, última participante en haber sido anunciada, detalló en el espacio de farándula que Teletica decidió dejar todo como una sorpresa.
Adicionalmente, los rumores de que Ítalo Marenco estará en el programa se avivaron cuando Bismarck Méndez afirmó en vivo que el último concursante “se está bronceando”; lo que coincide con la exfigura de Repretel, quien se encuentra de vacaciones en Cancún, México.
Hasta el momento, los concursantes confirmados para el concurso de baile son:
- Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica 2020
- Daniel Montoya, humorista
- Mariana Uriarte, maquillista y empresaria
- Randall Chiqui Brenes, exfutbolista del Club Sport Cartaginés
- Ericka Morera, periodista
- Neto Rangel, DJ brasileño
- Katherine Campbell, fisioterapeuta, hermana de Joel Campbell
- Jeff-On, cantante y exparticipante de Nace una estrella
- Thais Alfaro, presentadora de Buen Día.