‘Mira quién baila’ en tiempo real: Ítalo Marenco lloró en vivo y le hizo una de las suyas a Édgar Silva

La primera gala del esperado programa de Teletica tiene lugar este 14 de setiembre. Ivonne Cerdas y Neto Rangel ya se presentaron en tarima

Por Juan Pablo Sanabria
14/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
'Mira quién baila' inició en vivo, por Teletica, con todos los famosos y sus parejas de baile en tarima. (Lilly Arce)







Mira quién bailaTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

