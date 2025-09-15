‘Mira quién baila’ en tiempo real: Ítalo Marenco lloró en vivo y le hizo una de las suyas a Édgar Silva

'Mira quién baila' inició en vivo, por Teletica, con todos los famosos y sus parejas de baile en tarima.

La espera terminó. Mira quién baila inició su segunda temporada este 14 de setiembre entre las ansias de los famosos, las carreras de la producción de Teletica y la alegría del público que se hizo presente en el estudio Marco Picado.

Minutos antes de salir al aire, el español Toni Costa hizo sentir su experiencia y autoridad; especialmente porque ahora, además de juez, fue nombrado como jefe de piso.

Luego de un ensayo previo, Costa se dirigió a los participantes y sus parejas de baile, pidiéndoles mucha más “energía”; argumentando que, de lo contrario, el público les haría sombra.

Más adelante, sobre la pista, los coreógrafos hacían sus estiramientos y cuando la organización del formato indicó que faltaba menos de un minuto para el inicio, se oyó fuerte un grito de “Ay, no; ahora sí”. Fue Michael Rubí, quien echó fuera todo el nerviosismo y se persignó.

Con las correcciones de Costa presentes, todo el elenco entró en vivo con un baile inicial lleno de energía.

‘Por fin veo a una Miss que no parece una muñeca de porcelana’, dijo el juez a Ivonne Cerdas Copiado!

La Miss Costa Rica Ivonne Cerdas fue la primera en participar. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Después, le tocó el turno a la Miss Costa Rica Ivonne Cerdas, quien bailó al ritmo de Dear Future Husband. Cabe destacar que Cerdas tuvo que afrontar su participación con una lesión en su tobillo y los jueces le hicieron saber que se le notó cierta timidez.

Eso sí, la felicitaron por su carisma. Así lo hizo el jurado español Isaac Rovira con un inesperado comentario que sacó risas: “Por fin veo a una Miss que no parece una muñeca de porcelana”.

Posteriormente, Neto Rangel bailó bachata y fue elogiado por la mesa de jueces, quienes destacaron su soltura. Toni Costa también destacó los movimientos de cadera y pecho del brasileño, pero también fue crítico con su manera de pisar.

Katherine Campbell no está de relleno Copiado!

Katherine Campbell bailó foxtrot. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El DJ sudamericano dio paso a Katherine Campbell, hermana del futbolista Joel Campbell. Y aunque muchos han criticado el hecho de que la nutricionista no es como tal una figura pública; hoy quedó claro que su talento para el baile da para más que ser una participante de relleno.

Todos los jueces tuvieron buenas palabras para Campbell; especialmente la salvadoreña Isabel Guzmán, quien afirmó que la especialista de la nutrición tiene mucha elegancia y material para brillar en la temporada.

Thais Alfaro dio sus primeros pasos bailando Vivir mi vida de Marc Anthony. La propia presentadora ha dejado muy claro que el baile no es uno de sus fuertes; sin embargo, la actitud no fue algo negociable para ella.

En la retroalimentación de los expertos, a Alfaro le pidieron mejorar el trabajo de pies, y los giros. Por otra parte, su alegría, muy acorde al ritmo tropical que danzó, fue destacada como su punto más alto.

Ericka Morera ya pinta como favorita y encantó a Toni Costa Copiado!

Ericka Morera impresionó con un sensual bolero criollo. (Lilly Arce)

A un costado del escenario, Ericka Morera luchaba con los nervios. Hacía ejercicios de respiración y estiramientos, cuando un gesto rompió la tensión. Zoé, su hija, la volvió a ver sosteniendo el cartel de apoyo.

Las dos se hicieron señas y miradas de complicidad. Aquella energía de amor familiar fue el motor con el que Morera saltó a la pista y desde el primer programa dejó claro que será una de las favoritas.

No solo porque es una de las figuras más conocidas, sino que, verdaderamente, el performance de la periodista fue destacado. Y los jueces, sin miramientos, no dudaron en dejárselo claro.

Mauricio Astorga aseveró que su presentación no se corresponde con un debut, pues tenía un “nivel superior”.

Con mayor ahínco se expresó Costa, quien incluso se puso de pie durante su intervención. El destacado coreógrafo ibérico aseveró que el baile de bolero criollo de Keka, como se le conoce a la comunicadora, estuvo cargado de una emocionante esencia tica. De hecho, fue más allá, y dijo que este tipo de bailes hacen que esté más encantado aún por el país.

El venezolano Jeff On, exparticipante de Nace una estrella, llegó al inicio de MQB como uno de los perfiles bajos de la competencia. No obstante, al menos por nivel, su participación entró al top.

“Sos un showman”, expresó rendido ante el cantante Mauricio Astorga. Los españoles también alabaron su desempeño y pronosticaron que le espera un buen futuro en el concurso.

‘Te equivocaste muchísimo’, apuntó Toni Costa a este participante Copiado!

Daniel Montoya se ganó al público de 'Mira quién baila' con su buen humor. (Lilly Arce)

El contraste fue total, pues al aplaudido baile de Jeff On, le sucedió el del comediante Daniel Montoya. Aunque, todo sea dicho, Montoya desató incluso más aplausos, pero por razones diferentes.

Las limitaciones artísticas del humorista, sumado a la lesión en su rodilla, hacían saber que en términos técnicos no podría esperarse mucho. Sin embargo, a punta de carisma y esfuerzo logró una presentación bastante decorosa con swing criollo; un ritmo que le facilitó sacar a relucir su pintoresca personalidad.

Hasta se dio el lujo de hacer una acrobática “culebrita” al cierre del baile. Su mayor show lo dio después de la música. Al acercarse a la mesa de jueces, fiel a su estilo, no paró de bromear, especialmente haciendo mofa de él mismo.

Esto dio paso a que los jurados se sinceraran totalmente. Toni Costa fue uno de los que lanzó un comentario fuerte; al destacar que a pesar de su energía positiva, dejó de lado la coreografía. “Te equivocaste muchísimo”, espetó el español.

A pesar de las críticas, jueces, públicos y Édgar Silva se rindieron ante el buen humor de Montoya. Entre carcajadas, todos coincidieron en que el comediante será la alegría del programa.

Toni Costa ‘regañó’ a Michael Rubí por lo que hizo con Mariana Uriarte

Mariana Uriarte mostró que sus tiempos de A todo dar no pasaron en vano y realizó una presentación positivamente reconocida por el jurado. Los especialistas aplaudieron su explosividad y cordinación para hacer movimientos a gran velocidad.

No obstante, esto mismo valió un ‘regaño’; no para Uriarte, sino para su pareja, Michael Rubí. Toni Costa fue crítico con el bailarín y le externó que, a pesar de la capacidad de la esteticista, esto no significa que “en un (compás de) 8 le tengas que meter 350 pasos”.

Ítalo Marenco lloró en vivo y le hizo una de las suyas a Édgar Silva Copiado!

Ítalo Marenco dio lo mejor de sí en su debut en 'Mira quién baila'. El presentador bailó tango. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Por fin llegó el momento que tanto se esperaba: Ítalo Marenco debutó en la pista de Mira quién baila. El expresentador de Repretel no decepcionó en su estreno y entregó lo mejor de sí en un tango que cautivó a los presentes.

Las críticas fueron mayormente emotivas y Mauricio Astorga tomó la palabra para sacarle las lágrimas a Marenco. En su intervención, Astorga felicitó a Ítalo y le provocó el llanto al recordarle a sus padres; con quien Mauricio coincidió en su carrera teatral.

Después de escuchar a los jueces, Marenco agradeció la oportunidad e invitó a no tenerle miedo al cambio. Pero, como no podía ser diferente, rompió la emotividad con un momento cómico.

Al hablar de las bondades que le ha traído este nuevo paso, alzó el tono y aseguró que se le cumplió un sueño al trabajar con Édgar Silva. Seguidamente, le hizo una de las suyas, alzando al Flaco y provocando las risas del público.