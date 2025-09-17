Juez de ‘Mira quién baila’ desata críticas por comentario sobre el swing criollo: ¿Qué dijo?

El bailarín español Toni Costa emitió un comentario en 'Mira quién baila' de Teletica que molestó a la comunidad del swing criollo.

En el primer programa de Mira quién baila de Teletica, el comentario que hizo el juez Toni Costa sobre el swing criollo, declarado patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica, molestó a muchos. Esto es lo que pasó.

Después de que el comediante Daniel Montoya y su coreógrafa Tatiana Sánchez realizaran su primera presentación a ritmo de swing criollo en el espectáculo, el participante y el juez Toni Costa tuvieron un intercambio de palabras y las declaraciones del español causaron molestia.

“Mucha suerte con este ritmo porque es muy alegre, divertido, fresco; así eres tú. Te vino como anillo al dedo. Te equivocaste bastante, pero no se notó”, dijo Costa.

“El swing criollo también tiene esa facilidad, que...”, expresó Montoya.

LEA MÁS: ‘Mira quién baila’ tiene con qué encantar al público: así fue la primera gala en Teletica

Inmediatamente, Toni lo interrumpió y aseveró: “Sí, no requiere mucha técnica”.

Daniel respondió: “Sí, claro. Saludo para todos los que bailan swing criollo en Costa Rica”.

Las declaraciones del bailarín europeo provocaron que la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses levantara la voz en su página de Facebook.

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez debutaron en 'Mira quién baila' de Teletica con una coreografía al ritmo de swing criollo. (Lilly Arce)

“Dejó en evidencia la falta de preparación y conocimiento que poseen algunos para evaluar un estilo de baile que no solo es auténticamente costarricense, sino que además está reconocido como patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica”, escribió la asociación en el posteo.

“Lamentablemente, este ‘juez’ se lanzó a emitir un juicio de valor que incluye a toda nuestra comunidad de bailarines y bailarinas de swing criollo, de todas las épocas, desde los años 60 del siglo pasado hasta el día de hoy.

”Evidentemente, la pareja que debía ser juzgada carecía de técnica, de tiempo de ensayo, de manejo de los elementos más básicos, de roce social; mostraron un swing criollo en el cual ningún bailarín o bailarina de swing criollo nos vimos reflejados. Sobre eso debieron ser juzgados", siguió la publicación.

Agregaron, además: “Invitadísimo el bailarín Toni Costa a visitar alguno de nuestros salones de baile, ver y aprender. Sin duda, se sorprenderá y cambiará su desafortunada observación”.

LEA MÁS: Los bailarines de la canalla del 'swing' criollo