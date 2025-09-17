Viva

Juez de ‘Mira quién baila’ desata críticas por comentario sobre el swing criollo: ¿Qué dijo?

Toni Costa se manifestó después de la participación de Daniel Montoya y Tatiana Sánchez en el debut del programa de Teletica

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
14/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
El bailarín español Toni Costa emitió un comentario en 'Mira quién baila' de Teletica que molestó a la comunidad del swing criollo. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaToni CostaSwing criollo
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.