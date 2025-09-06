Viva

Toni Costa alienta a Mimi Ortíz durante ‘Sábado Feliz’: ‘Soy tu mayor fan’

El bailarín le aconsejó a su pareja disfrutar del programa

Por Fiorella Montoya

La presentadora Mimi Ortíz debutó este sábado 6 de setiembre como conductora del programa Sábado Feliz, junto a Mauricio Hoffmann. La producción ofreció varias sorpresas, incluida una que llegó desde Miami.








