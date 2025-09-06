Toni Costa alienta a Mimi Ortíz durante ‘Sábado Feliz’: ‘Soy tu mayor fan’

La presentadora Mimi Ortíz debutó este sábado 6 de setiembre como conductora del programa Sábado Feliz, junto a Mauricio Hoffmann. La producción ofreció varias sorpresas, incluida una que llegó desde Miami.

Casi al cierre del espacio, Hoffmann le anunció a su compañera que le tenía un obsequio. Entonces exclamó: “¡Corre video!”.

En la pantalla apareció el bailarín y juez de Mira quién baila, Toni Costa, actual pareja de la presentadora. Costa le envió un mensaje cargado de emotividad.

“Hola, mi amor. ¿Ya vas a decir: ‘Ay, Antonio, ¿qué haces?’ Bueno, aquí estoy para desearte todas las felicidades del mundo por este nuevo show. A todo el equipo de Sábado Feliz y a ti en especial les deseo la mayor suerte, la bendición de Dios y que todo marche muy bien. Que sepas que soy tu mayor fan, que estoy siempre ahí apoyándote desde la primera fila”, expresó.

Mimi Ortíz se integró este sábado al elenco de 'Sábado Feliz' y su pareja Tony Costa apareció en pantalla con un saludo especial para la presentadora. (Instagram)

Luego añadió un consejo: “Disfrútate, disfruta mucho el show, brilla como tú sabes, te lo mereces todo. Estamos muy orgullosos de ti y me siento afortunado de caminar a tu lado en esta vida. Te amo”.

La presentadora sonrió y respondió: “Qué romántico, qué lindo. Muchas gracias, qué linda sorpresa y muchas gracias, mi amor. Un besote”. Al mismo tiempo recibió un ramo de flores que su pareja le envió.

Costa también explicó que le hubiera gustado estar presente en el debut, pero espera acompañarlos en el set durante los próximos programas.