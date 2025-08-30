Así fue el último ‘Sábado feliz’ con la visión de Nelson Hoffmann

Este sábado 30 de agosto fue el último programa de Sábado feliz con la visión de su creador, Nelson Hoffmann. Durante dos horas, el espacio de Teletica, bajo la conducción de su hijo Mauricio y de Natalia Rodríguez, estuvo lleno de música, baile, concursos, alegría y también de emotividad.

El show fue también la celebración de los 25 años del espacio de Canal 7, por lo que no faltaron la piñata y el queque de cumpleaños.

Entre los invitados destacaron los cantantes Rina Vega y Gregory Cabrera, así como una comparsa y también los reconocidos payasos Los Pirulos. Hubo rica comida, dulces y la sana diversión que ha acompañado a las familias los sábados por las tardes desde hace un cuarto de siglo.

Al cierre del programa, Mauricio y Natalia dieron sentidos agradecimientos a todas las personas que los han acompañado a lo largo del tiempo.

LEA MÁS: ¿Por qué Natalia Rodríguez sale de ‘Sábado Feliz’? Esta es la razón

“Mauricio, te amo con mi alma. Éxitos en esta nueva etapa”, manifestó Rodríguez, quien sale del programa para seguir con sus labores en Qué buena tarde y Mira quién baila, ambas producciones de Teletica.

Por su parte, Hoffmann seguirá como presentador de Sábado feliz y de De boca en boca. La nueva versión del show sabatino comenzará el sábado 4 de setiembre.

“Un agradecimiento profundo a Dios que nos ha permitido estar aquí y además, celebrar 25 años de excelencia llevada hasta sus hogares. Creo que la palabra que podría resumir esto es gratitud. Gracias de todo corazón”, expresó Hoffmann con la voz emocionada.

LEA MÁS: El dulce recuerdo de Nelson Hoffmann: su hijo Mauricio revive esta tierna tradición

Este 30 de agosto fue el último programa de 'Sabado feliz' en el que compartieron la conducción Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann. (Cortesía Natalia Rodríguez)

Con esta divertida piñata los miembros e invitados de 'Sábado feliz' celebraron el 25 aniversario del programa. Como detalle curioso, don Nelson Hoffmann pidió que nadie le pegara en el frente para no golpear las figuras. (Cortesía Natalia Rodríguez)

El equipo de producción de 'Sábado feliz' mostró este 30 de agosto el último 'show' que dejó escrito Nelson Hoffmann antes de morir. (Cortesía Natalia Rodríguez)

Al inicio de la transmisión de 'Sábado feliz' en su especial de 25 aniversario, los presentadores Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann se pusieron emotivos. (Cortesía Natalia Rodríguez)

En un cumpleaños no pueden faltar el queque y la cantada, así que todos los invitados de 'Sabado feliz', en su aniversario 25, se sumaron al festejo. (Cortesía Natalia Rodríguez)