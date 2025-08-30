Viva

Así fue el último ‘Sábado feliz’ con la visión de Nelson Hoffmann

Este 30 de agosto Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez presentaron el último ‘show’ que dejó listo el productor antes de morir. Además, celebraron los 25 años del programa

Por Jessica Rojas Ch.
