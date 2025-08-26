Famoso periodista de Teletica es el nuevo presentador de ‘Sábado feliz’; acompañará a Mauricio Hoffmann y Mimi Ortiz

El programa 'Sábado feliz', de Teletica, tendrá cambios en su elenco. Natalia Rodríguez dejará el espacio y se sumarán otras figuras.

Sábado feliz, programa de Teletica, atraviesa una reestructuración, luego del fallecimiento de su creador, Nelson Hoffmann. Entre los cambios más notables se encuentra la incorporación de nuevos presentadores, quienes acompañarán a Mauricio Hoffmann.

Anteriormente, la televisora anunció la salida de Natalia Rodríguez y la llegada de Mimi Ortiz. Ahora, a través del medio Teletica.com se anunció que Gabriela Solano, actual productora del espacio, se trajo a una de sus fichas de confianza del canal.

Se trata de Johnny López, periodista de Más que noticias, que, según Teletica, había trabajado anteriormente con Solano.

“Me siento muy feliz, agradecido con la empresa por darme la oportunidad de sumarme a este proyecto. Entre tantas posibilidades, nombres, caras con tanta trayectoria y gente con tanta experiencia, que se me dé la oportunidad significa un reto muy bonito”, declaró López a Teletica.com.

Johnny López, periodista de Más que noticias, programa de Teletica, se unirá a 'Sábado Feliz'. (Instagram)

Además de Ortiz y López, Gipzy Montoya, exfigura de A todo dar, será parte del equipo del programa sabatino. Montoya será la encargada de “llevar el contenido de la calle y acercar a las familias que no pueden venir al programa”, según detalló ella misma el pasado 12 de agosto.

Teletica aseguró que “la nueva etapa” de Sábado feliz empezará el sábado 6 de setiembre. Este 30 de agosto, Natalia Rodríguez asumirá su último programa como conductora.