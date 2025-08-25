Viva

Periodista de Teletica responde con todo a seguidor que le hizo comentario machista; esto fue lo que dijo

La comunicadora recibió el mensaje tras publicar una fotografía en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

La periodista deportiva de Teletica, Melissa Alvarado, se defendió con firmeza ante el comentario de un seguidor en una fotografía suya, publicada en Instagram.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaMelissa Alvarado
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.