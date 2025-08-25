Periodista de Teletica responde con todo a seguidor que le hizo comentario machista; esto fue lo que dijo

La periodista deportiva de Teletica, Melissa Alvarado , se defendió con firmeza ante el comentario de un seguidor en una fotografía suya, publicada en Instagram.

En la imagen, la comunicadora sonríe a la cámara y luce un atuendo proporcionado por una marca. Entre los mensajes apareció uno que le causó molestia.

El comentario decía: “Exquisita... pero debes aprender a cocinar y hacer oficio”, escribió el hombre.

Alvarado respondió al exhibir el mensaje en sus historias de Instagram con una frase contundente: “Gracias por el comentario que NO pedí y el consejo TAMPOCO aplicaré”, señaló.

La comunicadora ha destacado por su labor en Teletica y FUTV. Además, conduce un programa propio dedicado al fútbol femenino.