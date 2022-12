Melissa Alvarado y su experiencia en Qatar: ‘Si yo preguntaba algo le contestaban a mi compañero, no a mí’

Melissa Alvarado, una de las periodistas deportivas más destacadas de Costa Rica, se encuentra trabajando en la cobertura del Mundial de Qatar 2022, país conocido por atentar contra los derechos humanos de sus mujeres (en algunos casos las cataríes pueden estudiar o viajar solamente si un hombre les autoriza, entre otras). La Nación contactó a la comunicadora para conocer cómo ha sido trabajar en ese contexto: ella compartió un par de anécdotas.

Melissa Alvarado, una de las periodistas deportivas más destacadas del país, celebró su cumpleaños 32 en Qatar. Para ella fue de gran alegría cumplir años haciendo el trabajo que tanto la apasiona. Foto: Cortesía

Además de narrar su vivencia como mujer periodista en el país árabe, Alvarado comentó cómo ha sido la experiencia en general del tercer mundial de fútbol de su carrera. Hace algunas semanas, el nombre de Alvarado sonó mucho en redes sociales cuando se esparció un rumor que decía que no cubriría el Mundial, cotilleo que generó la molestia de muchas personas que destacaron su calidad y profesionalismo. Finalmente, en un comunicado oficial, Teletica informó que la periodista sí viajaría a la Copa del Mundo.

Para empezar hablando sobre Qatar, Alvarado, quien celebró sus 32 años mientras trabaja en esta cobertura, comentó que todo lo que ha vivido ha sido una experiencia muy enriquecedora, cargada de muchos retos.

“He aprendido mucho y lo he disfrutado al máximo”, comentó.

Con relación a llegar a trabajar en una cultura distinta, dice que al inicio la experiencia fue nueva y difícil de aceptar, sobre todo, porque está acostumbrada a la calidez y amabilidad de los costarricenses cuando se pregunta por algo o se solicita ayuda.

Con relación al tema del machismo, relató que en un principio había personas renuentes a conversar con ella.

“En tres ocasiones y en estadios diferentes, solicitaba ayuda o información sobre dónde ingresaba la prensa, que además, aquí a veces es bastante particular, porque enredan un poco con las direcciones. Entonces les consultaba algo y me costaba que contestaran o me ignoraban”, comentó.

“Si estábamos solo esa persona y yo, pues insistía en la consulta y a veces era difícil lograr una respuesta. En otros casos, si yo estaba acompañada del camarógrafo y le preguntaba algo a alguien, muchas veces le daban las indicaciones a mi compañero y no a mí”, agregó.

Melissa Alvarado ha trabajado en la cobertura de partidos y en la creación de notas periodísticas en el Mundial de Qatar. Foto: Cortesía

Melissa lo cuenta todo a modo de anécdota y no quejándose, más bien con un matiz de asombro por lo distinto de las realidades.

“Uno comprende las diferencias culturales, pero ha sido retador vivirlas en persona. Sin embargo, creo que todo es una experiencia y se aprende de ellas”.

Tras más de tres semanas en Qatar, Alvarado dice que ha podido lidiar con las diferentes situaciones que se presentan y en el camino ha topado con personas más receptivas. En todo caso, ella se ha enfocado en trabajar y disfrutar de la cobertura del Mundial.

“Todos los días son distintos: hay días malos y buenos, pero en todos intento dar mi mejor versión. Trato de que las personas me vean tal cual soy. Intento ser una buena profesional y me esfuerzo por llegar a serlo”, comentó.

En días anteriores, por ejemplo, manifestó su alegría por poder “hacer cancha” por primera vez durante un Mundial. Es decir, transmitir información en vivo desde la gramilla del estadio.

La vivencia en Qatar Copiado!

En términos culturales, Qatar ha sido un mundo nuevo para Melissa (y para la mayoría de comunicadores internacionales que han llegado a trabajar).

“Me llama la atención la vestimenta. También el hecho de que casi no hay muestras de cariño, pero particularmente eso, la forma de vestir, de comportarse en el caso de las mujeres”, detalló.

Otro tema sobre el que Alvarado respondió tiene relación con el trabajo que se realiza y cómo se logra con la diferencia de horarios, pues entre Costa Rica y Qatar hay nueve horas de diferencia.

Teletica es la televisora costarricense que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión por parte de la FIFA, por lo que su cobertura del Mundial ha sido abundante. Además de las informaciones deportivas, también presentan por las noches El show del Mundial, espacio en el que Melissa y sus compañeros también participan.

Melissa Alvarado, de Teletica Deportes, resalta lo enriquecedora que ha sido su experiencia cubriendo el Mundial de Qatar. Foto: Cortesía

“(El tema de los horarios) ha sido la parte más retadora. Al principio fueron días duros porque apenas estaba acoplándome, entonces dormía entre 2 y 3 horas por día. Ahora intento recuperar el sueño donde pueda. Si vamos de camino voy descansado en el carro. Seguimos durmiendo poco porque también tenemos que hacer los diferentes pases para el noticiero y para estar en vivo en la revista”.

En sus redes sociales, Melissa ha compartido diferentes imágenes de cómo vive el Mundial de Qatar, siempre destacando lo mucho que disfruta de su trabajo y de esta experiencia. Alvarado, quien cubrió Brasil 2014 y el Mundial sub 20 en Turquía, regresará a Costa Rica el 21 de diciembre.