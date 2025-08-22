Viva

Ella también llegó a Teletica tras renunciar a Repretel y dice que esto es lo que le espera a Ítalo Marenco

El expresentador de ‘Giros’ es nueva ficha de Canal 7 y este movimiento es, cuanto menos, retador

Por Juan Pablo Sanabria
Ítalo Marenco en De boca en boca al ser confirmado como ficha de Teletica.
Ítalo Marenco fue confirmado como ficha de Teletica para 'Mira quién baila' este viernes 22 de agosto. (Captura de video)







