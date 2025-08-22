Ella también llegó a Teletica tras renunciar a Repretel y dice que esto es lo que le espera a Ítalo Marenco

Ítalo Marenco dio un sorpresivo paso en su carrera al salir de Repretel y, ahora, ser ficha de Teletica para el programa Mira quién baila. Su transición entre las dos televisoras más importantes de Costa Rica sorprende por lo inusual y por supuesto, genera morbo en algunos sectores.

Porque es innegable, en el país muy pocas cosas se escapan a ser vistas como si se tratara de un clásico Liga contra Saprissa; y esto es otro de los elementos que vuelve retador un cambio como el que afronta Marenco.

Sin embargo, el conductor no es la primera figura en vivir algo así, y, de hecho, en Canal 7 tiene a una colega que puede hablar de la situación con total conocimiento de causa.

Natalia Monge, hoy presentadora de Buen día, conversó con La Nación sobre la llegada de Ítalo a Televisora de Costa Rica y la similitud que tienen sus historias.

Para entrar en contexto, Monge renunció a Repretel en 2021, luego de un cambio de horario en Informe 11: Las historias, el cual se volvió incompatible con su vida; especialmente por sus tareas como madre de Amanda y Joaquín, quienes en ese momento tenían cinco años y 10 meses, respectivamente.

Ítalo Marenco dijo esto al llegar a Teletica

Con la incertidumbre y la emotividad a flor de piel, apenas un día después de su renuncia, recibió una llamada de Teletica ofreciéndole ser jueza de Tu cara me suena. Aquella oportunidad la llenó de alegría y gratitud, pero también de ansiedad por el qué dirán.

“No tenía miedo... sino pánico, porque claro, yo decía: ‘Van a creer que yo me estoy yendo de un lado, porque me ofrecieron el otro, van a creer que me robaron’. Y la verdad es que la cultura organizacional de la empresa en donde yo estaba sí invitaba un poco al miedo”, declaró la humorista.

“Como si eso fuera prohibido, como si crecer no fuera un derecho y un anhelo que tenemos los seres humanos”, añadió.

Natalia Monge renunció a 'Informe 11: Las historias', de Repretel, en 2021. En el programa trabajó al lado de Lussania Víquez. (Archivo)

De acuerdo con Monge, siempre hay un precio que pagar al ser una figura pública: las críticas negativas y destructivas. Con estas, confesó, tuvo que aprender a lidiar al llegar a Teletica, pues no estaba acostumbrada.

“Viendo hacia atrás, me doy cuenta de que todo ha sido para forjar más mi carácter y mis decisiones. Eso, más la madurez que ya la edad le va dando a uno, minimiza un poco el impacto que puedan tener esas reacciones de personas que desconocen una realidad y que, por alguna razón, pasan esparciendo deseos, un poquito negativos”, expresó.

Según explicó, algunas personas resienten el crecimiento personal y laboral de los demás, pero, actualmente, considera que estas son pocas a la par de quienes tienen una recepción positiva.

“Me apoyo y me apoyé muchísimo en la gente que siempre cree en uno, que también se dedica a poner cosas bonitas. Eso ha sido y será el combustible en cualquier proyecto público en que yo pueda estar”, comentó la conductora.

Luego de ser jueza en el concurso de imitaciones, Natalia Monge fue anunciada como presentadora de De boca en boca en diciembre de 2021. Desde entonces, se consolidó como talento de Teletica e incluso fue incluida como parte del equipo que transmitió desde Qatar la Copa del Mundo 2022.

“Teletica es una empresa muy especial y a uno lo reciben como una reina o como un rey. A uno le recuerdan que a un colaborador se le trata con dignidad, con respeto y eso lo vivo hasta el día de hoy, todos los días laborales de mi vida”, afirmó la imitadora.

“Me sentí más que valorada, veo hacia atrás, ya han pasado cinco años desde eso y yo digo: ‘Dios mío, qué rápido pasa el tiempo y cuánta gratitud le guardo a esta empresa que me abrió las puertas cuando yo había renunciado’. Tengo también mucha gratitud a la empresa en la cual yo me hice, la que me dio la primera oportunidad, que es Repretel”, agregó.

En junio de 2024, Natalia Monge se unió a 'Buen día', tras varios años de ser figura de Teletica. (Jose Cordero)

Lo que le espera a Ítalo Marenco en Teletica

Aunque aún no existe ningún pronunciamiento oficial, la renuncia de Ítalo Marenco a Repretel, donde laboró por 11 años, hace pensar que su llegada a Teletica se trata de algo más que formar parte de un programa de temporada.

Por esta razón, es probable que pueda seguir una ruta similar a Monge, quien, independientemente de lo que suceda, le adelantó a Marenco que se topará con una empresa muy especial.

“Estoy deseando verlo, topármelo, que me llame o llamarlo para decirle: ‘Bienvenido al paraíso’. Si uno como comunicador, presentador o artista tiene un sueño, Teletica se lo hace realidad. Así que yo me siento muy feliz de que él viva esta mágica experiencia que yo también viví en la transición tan hermosa que tuve hace tiempo”, concluyó.