‘Sábado feliz’: esta es la nueva pareja de Mauricio Hoffmann en la conducción del programa

La nueva era del programa de Teletica presentará cambios en el formato. La productora del ‘show’ será Gabriela Solano

Por Jessica Rojas Ch.
Sábado feliz, Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez
Mauricio Hoffmann seguirá al frente de 'Sabado feliz' para continuar el legado de su padre Nelson Hoffmann. (Archivo)







