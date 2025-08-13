‘Sábado feliz’: esta es la nueva pareja de Mauricio Hoffmann en la conducción del programa

Mauricio Hoffmann seguirá al frente de 'Sabado feliz' para continuar el legado de su padre Nelson Hoffmann.

La nueva era de Sábado feliz está lista para empezar. Este miércoles 13 de agosto se confirmó a la persona que acompañará a Mauricio Hoffmann en la conducción del programa de Teletica.

Una exfigura de Mira quién baila es la que se suma al elenco. Se trata la bailarina y creadora de contenido Mimi Ortiz, quien brilló en la primera temporada del concurso de baile de canal 7.

De esta manera, Ortiz se suma a un elenco que completa Gipzy Montoya, exbailarina de A Todo Dar, quien este martes fue anunciada como parte del show, en lo que será el contacto con el público en las graderías y también desde la calle.

Recientemente, Mimi Ortiz brilló en la primera temporada de 'Mira quién baila', de Teletica, ahora se sumará al elenco de 'Sábado feliz'. (Archivo)

“Hace como dos meses, fui convocada para ser la presentadora de Sábado feliz y eso me tiene todavía como que siento que estoy soñando. Es un papel muy importante para mí, un programa con el que crecí muchos años de mi vida”, dijo Mimi en entrevista con Teletica.com.

“Poder hoy ser presentadora es una completa locura y un sueño que ni me imaginaba que iba a cumplir”, agregó Mimi.

Canal 7 confirmó, además, que la periodista Gabriela Solano será la productora del espacio sabatino de concursos.

“Mantenemos el mismo compromiso desde que inició el programa: sana diversión para toda la familia. Ese compromiso sigue, el compromiso de ser vitrina para artistas nacionales lo mantenemos”, dijo Hoffmann a Teletica.

“Esto no es un cambio, es empoderar este espacio que se lo dedicamos con todo amor desde que arrancó a la familia costarricense”, agregó.

