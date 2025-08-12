Viva

Exbailarina de ‘A todo dar’ es la nueva presentadora de ‘Sábado feliz’: conozca de quién se trata

El anuncio se hizo en el programa ‘De boca en boca’ este martes 12 de agosto

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

La exbailarina del recordado programa A todo dar, Gipzy Montoya, será la nueva presentadora de Sábado feliz. El anuncio lo realizó el programa de Teletica De boca en boca, durante su emisión de este martes 12 de agosto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
A todo darSábado felizTeleticaGipzy Montoya
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.