Exbailarina de ‘A todo dar’ es la nueva presentadora de ‘Sábado feliz’: conozca de quién se trata

La exbailarina del recordado programa A todo dar, Gipzy Montoya, será la nueva presentadora de Sábado feliz . El anuncio lo realizó el programa de Teletica De boca en boca, durante su emisión de este martes 12 de agosto.

Montoya acompañará a Mauricio Hoffmann a partir de setiembre, en el marco de la celebración por los 25 años del querido espacio televisivo.

“Estamos de vuelta con un proyecto muy lindo. Me gusta porque todos aportamos y aprendemos. Hay talento de gran nivel. Mi rol será llevar el contenido de la calle y acercar a las familias que no pueden venir al programa”, indicó Gipzy en De boca en boca.

Gipzy Montoya fue parte del recordado programa 'A todo dar'. (Archivo)

La presentadora adelantó que habrá público presencial y nuevos talentos en el elenco.

Por su parte, Hoffmann señaló que continuarán apoyando a los músicos nacionales. Además, informó que se incluirán nuevos juegos y dinámicas. El comunicador asumió la conducción de Sábado feliz tras el fallecimiento de su padre, Nelson Hoffmann, el 26 de junio.