Exbailarina de ‘A todo dar’ es la nueva presentadora de ‘Sábado feliz’: conozca de quién se trata

La exbailarina del recordado programa A todo dar, Gipzy Montoya, será la nueva presentadora de Sábado feliz. El anuncio lo realizó el programa de Teletica De boca en boca, durante su emisión de este martes 12 de agosto.
