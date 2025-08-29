¿Cómo será el nuevo ‘Sabado feliz’? Aquí le contamos lo que tienen preparado para el público

Mauricio Hoffmann seguirá presentando en la nueva etapa de 'Sabado feliz', a él lo acompañarán Mimi Ortiz y también Karina Severino.

La nueva era de Sábado feliz inicia el 6 de setiembre con el relanzamiento del tradicional programa de Teletica y con la presencia de Mauricio Hoffmann, Mimi Ortiz, Gipzy Montoya, Alejandra Portillo y Johnny López como conductores.

En una entrevista en el programa Siete estrellas, Ortiz y Portillo adelantaron un poco de lo que se podrá ver en esta faceta que dará inicio luego del fallecimiento de Nelson Hoffmann, quien fue el productor del espacio durante 25 años.

Entre las novedades, explicaron que el espacio durará dos horas y que habrá público en el set. Además, desde la casa y en la calle, también los seguidores del programa tendrán oportunidad de ganar premios.

Se presentará el concurso de baile Piratas del ritmo, que contará con jueces como Yesenia Reyes y el Padre Mix. Además, tendrán un espacio de juegos tradicionales y otro con la cantante Karina Severino, quien pondrá la nota musical con los éxitos románticos en español.

LEA MÁS: Famoso periodista de Teletica es el nuevo presentador de ‘Sábado feliz’; acompañará a Mauricio Hoffmann y Mimi Ortiz

Según las presentadoras, serán más de 30 dinámicas que se turnarán entre sábado y sábado para el entretenimiento de los televidentes.

Un dato importante es que la música seguirá siendo protagonista, como lo acostumbró Hoffmann durante el cuarto de siglo que estuvo frente al show, así que los artistas costarricenses siguen teniendo a Sábado feliz como un escaparate para mostrar su talento.

El último programa que dejó Hoffmann listo se transmitirá este 30 de agosto.