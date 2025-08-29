Viva

¿Cómo será el nuevo ‘Sabado feliz’? Aquí le contamos lo que tienen preparado para el público

El icónico programa inicia su nueva etapa el 6 de setiembre. Mauricio Hoffmann seguirá al frente de la conducción del ‘show’ de Teletica

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Libni "Mimi" Ortiz es la nueva presentadora de Sábado feliz a partir de setiembre.
Mauricio Hoffmann seguirá presentando en la nueva etapa de 'Sabado feliz', a él lo acompañarán Mimi Ortiz y también Karina Severino. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sábado felizTeleticaMimi OrtizAlejandra PortilloSiete estrellas
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.