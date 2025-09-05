Viva

¿Le gustaría asistir a ‘Sábado Feliz’? Así puede hacerlo

El concurso Piratas del ritmo regresará al programa y la audiencia también puede participar

Por Fiorella Montoya

En una nueva etapa, el clásico programa de entretenimiento Sábado Feliz regresa a la pantalla de Teletica este sábado 6 de setiembre. El espacio tendrá como presentadores a Mauricio Hoffmann, Mimi Ortiz, Gipzy Montoya, Alejandra Portillo y Johnny López.








