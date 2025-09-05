¿Le gustaría asistir a ‘Sábado Feliz’? Así puede hacerlo

En una nueva etapa, el clásico programa de entretenimiento Sábado Feliz regresa a la pantalla de Teletica este sábado 6 de setiembre. El espacio tendrá como presentadores a Mauricio Hoffmann, Mimi Ortiz, Gipzy Montoya, Alejandra Portillo y Johnny López .

En esta edición relanzada se reestrenará el concurso de baile Piratas del ritmo, con la participación como jueces de Yesenia Reyes y el Padre Mix.

Hoffmann visitó el programa Buen Día este viernes para adelantar algunos detalles. Durante la entrevista explicó que la producción busca rescatar dinámicas que marcaron a generaciones de televidentes.

El público volverá a 'Sábado Feliz' y las entradas para asistir son gratuitas. (Fotos de Diana Méndez.)

“Estamos retomando Piratas del ritmo. La gente lo recuerda mucho y lo hemos querido incorporar. Neto Rangel será el animador y también estará a cargo de la música como DJ”, comentó el presentador.

Las grabaciones se realizarán los jueves por la tarde en el estudio de Teletica. Las personas que deseen asistir como público deben llamar al número 6399-9992. La entrada es gratuita y también se puede solicitar espacio para participar en los concursos, incluído Piratas del ritmo, pero la inscripción debe ser en parejas.

La producción confirmó que continuarán secciones tradicionales como Jugando y ganando, El club de los mentirosos, Recomendaciones para el domingo, una sección de mascotas y Plancha y canta. Cada bloque busca mantener la esencia del programa original con un aire renovado.