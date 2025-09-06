Así fue el regreso de ‘Sábado feliz’: Alonso Solís cantó con un mariachi y Mimi Ortíz debutó como conductora

La nueva etapa de Sábado Feliz dio inicio este 6 de setiembre en la pantalla de Teletica. Debido a que el público regresó al estudio, no faltaron las risas, los juegos y la diversión sana, propósito con el que fue creado.

Quienes lo sintonizan desde hace 25 años también disfrutaron del programa, ya que una de las sorpresas fue la participación de Alonso El Mariachi Solís, quien cantó por primera vez acompañado por un conjunto de mariachi. Según aclaró, su apodo proviene de la profesión de su padre.

Luego de su interpretación de Si nos dejan, acompañado por Marco Jara y el Mariachi Colonial, el exfutbolista recibió una ovación del público.

'Sábado Feliz' regresó este 6 de setiembre a las 2 p. m. en la pantalla de Teletica. El programa mostró un nuevo logo, set modernizado y público en el estudio. (Instagram/Instagram)

Así fue el inicio de la nueva etapa de Sábado Feliz

La transmisión del programa comenzó con la presentación de su nuevo logo en colores rosado, celeste y amarillo. Además, se reveló el moderno set cargado de pantallas y luces.

La primera voz en saludar fue la de DJ Neto Rangel, recién incorporado al espacio televisivo. “Hola familia, bienvenidos a la nueva temporada de Sábado Feliz ”, expresó el brasileño mientras hacía bailar al público presente.

Luego, Mauricio Hoffmann dio la apertura oficial. “Qué tal, familia. Bienvenidos a dos horas de sana diversión, con el mismo amor y compromiso de siempre”, dijo antes de presentar a su compañera Mimi Ortíz, quien debutó en el escenario.

Alonso Solís cantó por primera vez junto a un mariachi en 'Sábado Feliz', interpretando 'Si nos dejan'. (Instagram)

En medio de la transmisión, Rangel fue presentado como “el líder de la favela”, en referencia a su origen brasileño. Además, fue consultado sobre su preparación para Mira quién baila, programa en el que participará a partir del 14 de setiembre.

Johnny López también fue otro de los conductores más activos en el set: bailó, cantó y compartió con el público, mientras que en la gradería no faltaron los gritos, aplausos, cornetas y banderas. Como parte de las actividades, se premió a la persona más feliz del lugar.

Otra de las dinámicas fue el concurso El club de los mentirosos, el cual contó con la participación de figuras como el actor Will Salazar y René Barboza.

Mauricio Hoffmann también se animó a bailar bachata y la música nacional tuvo un lugar destacado dentro del espectáculo. Además, presentaron a “Don Tino”, la voz en off que acompañará el programa.

Sábado Feliz continuará transmitiéndose cada sábado por Canal 7, de 2 a 4 p. m., con la conducción de Mauricio Hoffmann y Mimi Ortíz.

