Así fue el regreso de ‘Sábado feliz’: Alonso Solís cantó con un mariachi y Mimi Ortíz debutó como conductora

El programa estrenó un nuevo logo, un set modernizado y público en el estudio

Por Fiorella Montoya

La nueva etapa de Sábado Feliz dio inicio este 6 de setiembre en la pantalla de Teletica. Debido a que el público regresó al estudio, no faltaron las risas, los juegos y la diversión sana, propósito con el que fue creado.








