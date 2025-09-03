‘Mira quién baila’: Neto Rangel sorprende a su pareja de baile con un significativo obsequio

El concursante de Mira quién baila (MQB), el DJ y creador de contenido Neto Rangel, sorprendió con un significativo obsequio a Jahzeel Acevedo, su compañera de baile en esta nueva temporada del programa de Teletica.

“Vamos llegando hoy al primer día de ensayo. Le tengo un regalito para mi pareja. Les presento a Jaz. Hola Jaz, ¿cómo estás? Abra a ver si le gusta cómo le queda”, comentó Rangel con una sonrisa, mientras le entregaba una bolsa de regalo a su coreógrafa.

El detalle fue una camiseta que lleva las banderas de Brasil, país natal de Rangel; México, de donde es originaria Acevedo; y Costa Rica. En la parte trasera luce el hashtag #Teamneto y al frente las siglas MQB.

Neto Rangel bailará junto a Jahzeel Acevedo en la nueva tempradad de 'Mira quién baila'. (Teletica )

La nueva temporada de MQB iniciará el próximo domingo 14 de setiembre y tendrá como presentadores a Édgar Silva, la Miss Costa Rica Natalia Carvajal y la exconductora de Sábado feliz, Natalia Rodríguez.

El jurado estará conformado por el reconocido bailarín español Toni Costa; su compatriota, el bailarín y entrenador Isaac Rovira; el actor y humorista costarricense Mauricio Astorga; y la artista salvadoreña Isabel Guzmán.

Las parejas participantes de esta edición son:

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, 12 veces campeona mundial de salsa.

Ericka Morera y Javier Acuña.

Randall “El Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes.

Thais Alfaro y Kenneth González.

La Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, y el mexicano Kevin Vera.

Mariana Uriarte y Michael Rubí, bailarín de Gloria Trevi.

Neto Rangel y Jahzeel Acevedo.

Katherine Campbell y Erick Vázquez, ganador de la temporada anterior junto a Naomi Valle.

Jeff On y Alhana Morales.

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez.

LEA MÁS: Teletica lanza misterioso mensaje en sus redes sociales; este es el motivo