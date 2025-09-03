Viva

‘Mira quién baila’: Neto Rangel sorprende a su pareja de baile con un significativo obsequio

La nueva temporada del programa se estrenará el 14 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

El concursante de Mira quién baila (MQB), el DJ y creador de contenido Neto Rangel, sorprendió con un significativo obsequio a Jahzeel Acevedo, su compañera de baile en esta nueva temporada del programa de Teletica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Neto RangelMira quién bailaTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.