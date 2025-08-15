Viva

¡'Mira quién baila’ confirma sus dos nuevos participantes! Conozca quiénes son

El formato de Teletica compartió en redes sociales los nombres de otros dos famosos que se suman a su próxima temporada

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

El esperado programa de Teletica, Mira quién baila, está a la vuelta de la esquina con una nueva temporada que promete traer caras conocidas, para darle vida a este espectáculo cargado de sabor y diversión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira Quien BailaTeleticaCanal 7
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.