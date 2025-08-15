¡'Mira quién baila’ confirma sus dos nuevos participantes! Conozca quiénes son

El esperado programa de Teletica, Mira quién baila, está a la vuelta de la esquina con una nueva temporada que promete traer caras conocidas, para darle vida a este espectáculo cargado de sabor y diversión.
