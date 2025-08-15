¡'Mira quién baila’ confirma sus dos nuevos participantes! Conozca quiénes son

El esperado programa de Teletica, Mira quién baila, está a la vuelta de la esquina con una nueva temporada que promete traer caras conocidas, para darle vida a este espectáculo cargado de sabor y diversión.

En las últimas horas, por medio de sus plataformas digitales, Canal 7 confirmó quiénes serían dos de los nuevos participantes que se unen al elenco.

El reconocido Dj Neto Rangel ahora llevará la fiesta a la pista de baile de 'Mira quién baila', de Teletica. (Instagram)

El primero de ellos es el Dj Neto Rangel, conocido por su carisma y su habilidad para animar cualquier fiesta. La noticia fue bien recibida por la comunidad, donde figuras del medio como Melania Villalta celebraron su incorporación al elenco.

También destacó el nombre de la doctora Katherine Campbell, especialista en fisioterapia, quien promete aportar su energía a la pista junto al resto de famosos confirmados.

LEA MÁS: https://www.nacion.com/viva/italo-marenco-participaria-en-mira-quien-baila-de/LT5JIYKDBJAD7OWNZSGI7BHWTI/story/

Entre los participantes anunciados figuran: Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya, la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, el exfutbolista Randall Chiqui Brenes y la periodista Ericka Morera.

La producción también reveló los nombres de los bailarines que acompañarán a las estrellas: Kenneth González, Erick Vásquez, Jazhel Acevedo, Tatiana Sánchez, Javier Acuña, Lucía Jiménez, Kevin Vera, Michael Rubí, Alhanna Morales y Yessenia Reyes.