¿Natalia Rodríguez bailaría en ‘Mira quién baila’?; esto dijo la presentadora

Natalia Rodríguez es una de las presentadoras más queridas de Teletica, con participación en programas como Qué buena tarde, Sábado feliz y otros formatos que han logrado conquistar al público costarricense.

Además de su rol como conductora, su nombre ha resonado en redes sociales recientemente, ya que muchos televidentes la han nominado para formar parte del elenco de Mira quién baila.

Natalia Rodríguez ha participado en 'Mira quién baila', pero como presentadora. (Instagram)

En conversación con La Nación, Natalia agradeció el cariño del público y explicó que, aunque le encanta el formato, no le sería posible participar debido a una condición física derivada de un accidente que sufrió en 2018.

En aquel año, la presentadora atravesó una puerta de vidrio, lo que le provocó un corte en una arteria, pérdida de nervios y una lesión conocida como “pie caído”. Esta condición le impide realizar ejercicios de alto impacto, correr o ejecutar movimientos de baile, ya que su pierna no responde de forma adecuada. Por esta razón, practica natación como forma de terapia y mantenimiento físico.

“Es algo que a mí me causa mucha gracia y me honra mucho, que la gente le gustaría verme allí, pero es algo que realmente no puedo hacer por algo físico”, comentó Natalia, quien también recordó con cariño su participación en Bailando por un sueño, en 2010.