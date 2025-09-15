Viva

A Toni Costa no le gustó lo que hizo un bailarín de Teletica con esta participante: así lo ‘regañó’

Apenas en la primera gala de ‘Mira quién baila’, el juez español corrigió a uno de los coreógrafos

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
14/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
Toni Costa fue uno de los grandes protagonistas de la primera gala de 'Mira quién baila', concurso de Teletica. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaToni CostaMichael RubíMariana Uriarte
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.