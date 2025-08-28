Viva

Ericka Morera expuso cómo es su relación con Mauricio Hoffmann; esto fue lo que dijo

La creadora de contenido aclaró dudas de sus seguidores luego de ser invitada en el programa ‘De boca en boca’

Por Fiorella Montoya

Mauricio Hoffmann y su exesposa, Ericka Morera se reencontraron durante el programa de De boca en boca, el 13 de agosto, luego de que se diera a conocer que ella será parte de la segunda temporada de Mira quién baila, programa de baile de Teletica.








