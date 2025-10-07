Toni Costa se refiere al polémico comentario que le hizo a Ericka Morera: ‘El problema son ustedes’

Sobre su comentario a Ericka Morera, Toni Costa recalcó que respeta mucho a su novia, Mimi Ortiz.

A través de sus redes sociales, el bailarín español Toni Costa se refirió al comentario que hizo sobre Ericka Morera este domingo 5 de octubre durante la cuarta gala del programa Mira quién baila, de Teletica.

Luego de la coreografía de Morera, Costa cerró su intervención diciéndole a la periodista: “Yo quiero verte ya con un vestidito mucho más corto, enseñando pierna y moviendo las caderas”; lo cual, a criterio de muchos, fue inapropiado.

La noche de este lunes, el reconocido coreógrafo abrió un espacio de preguntas en sus historias de Instagram y un usuario le consultó: “¿Por qué le hablaste de esa manera a Keka (como se le conoce a la comunicadora)?”.

Toni Costa sorprendió con comentario a Ericka Morera

Costa inició su mensaje cuestionando a qué se refería la persona con “esa manera” y posteriormente, afirmó que es “más que obvio” que su comentario hacia Morera se refería a la versatilidad de ritmos que debe interpretar, pues en las últimas dos semanas ha bailado géneros clásicos.

“Con un traje largo hasta los pies de ritmos standard me impide ver el trabajo de técnica de pies, rodillas y cadera. Un comentario más de tantos que hago; ustedes se alarman porque los medios hacen su ‘titularcillo’ de turno y ahí van a dejarse llevar”, escribió.

Por otra parte, el juez de Mira quién baila recalcó que respeta mucho a su novia, Mimi Ortiz y apuntó contra la prensa por la controversia que generó su intervención en el programa.

“Vayan a preguntarle a ella a ver qué les responde (les aseguro que les va a ir mal, ya que ella me apoya y aplaude en TODO). El problema no soy yo, son ustedes por culpa de sus mentes y por la prensa”, concluyó.