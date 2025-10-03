Toni Costa, el galán en la pista de ‘Mira quién baila’, se ha enamorado de dos concursantes

La relación sentimental de Toni Costa y Mimi Ortiz trascendió unas semanas después de que terminara la primera temporada de 'Mira quién baila', de Teletica.

Todo apunta a que la galantería en la pista de baile es un sello de Toni Costa, juez de Mira quién baila, de Teletica, pues en dos ocasiones distintas ha encontrado el amor en el programa.

En el 2011, el español fue el coreógrafo con quien bailó la presentadora y actriz Adamari López ,en el concurso en Estados Unidos; allí, la conexión que mostraron en la pista trascendió a lo personal y se convirtieron en pareja. Algo similar sucedió en el 2024, cuando Costa participó en la primera temporada del concurso de Teletica y se enamoró de la participante Mimi Ortiz.

El medio Univisión recordó hace unos días cómo inició la relación de Costa con López y publicó un video en el que se ve cómo se besan durante una de las galas, en la que bailaron al ritmo del tango.

Después de esa relación de bailarines se convirtieron en pareja. Estuvieron juntos durante 10 años y procrearon una hija: Alaïa.

Muchos años más tarde, Costa quedó enamorado de la belleza de la costarricense y repitió la historia al convertirse en pareja de una concursante de Mira quién baila.

El noviazgo de Toni y Mimi trascendió a finales de diciembre del 2024. El programa tuvo su gran final el 1.° de diciembre de ese año.