Mimi Ortíz le dio un regalo ‘con mucho amor’ a la hija de Toni Costa

Toni Costa, exjuez del programa Mira quién baila, compartió un momento lleno de fe junto a su hija Alaia. El bailarín grabó a la niña mientras leía un pasaje de la Biblia que captó por completo su atención.
