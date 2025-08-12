Viva

Mimi Ortíz le dio un regalo ‘con mucho amor’ a la hija de Toni Costa

El bailarín grabó a su hija Alaia mientras disfrutaba del presente

Por Fiorella Montoya

Toni Costa, exjuez del programa Mira quién baila, compartió un momento lleno de fe junto a su hija Alaia. El bailarín grabó a la niña mientras leía un pasaje de la Biblia que captó por completo su atención.








