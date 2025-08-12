Mimi Ortíz le dio un regalo ‘con mucho amor’ a la hija de Toni Costa

Toni Costa , exjuez del programa Mira quién baila, compartió un momento lleno de fe junto a su hija Alaia. El bailarín grabó a la niña mientras leía un pasaje de la Biblia que captó por completo su atención.

En el video, Costa le preguntó qué estaba leyendo, la niña de inmediato respondió: “La Biblia”. El exjuez quiso saber de quién era ese ejemplar y Alaia explicó que “es de Mimi” (Ortíz), pareja de su padre.

“Es un regalo con mucho amor para ti. ¿Qué estás leyendo?”, le preguntó el bailarín. Alaia entonces recitó el pasaje de San Juan 3:16: “Dios ama tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla”.

Toni Costa y Mimi Ortiz son pareja luego de haberse conocido en 'Mira quién baila'. (Instagram)

Costa respondió con un emotivo: “Amén, Dios te bendiga”.

En los últimos meses, el bailarín ha mostrado un acercamiento mayor a su fe. En sus redes sociales ha publicado reflexiones, mensajes y versículos, además de compartir experiencias que describe como encuentros espirituales.