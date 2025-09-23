Toni Costa se disculpó con los bailarines de swing criollo y esto fue lo que le respondieron

Al juez Toni Costa, del programa Mira quién baila de Teletica, le fue muy bien con la disculpa que ofreció en la segunda gala del show, después de haber dicho que el swing criollo “no requiere mucha técnica”.

El español hizo el comentario durante el primer capítulo del concurso de baile de Canal 7, lo que provocó la molestia de la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses.

El grupo se manifestó en redes sociales: “Dejó en evidencia la falta de preparación y conocimiento que poseen algunos para evaluar un estilo de baile que no solo es auténticamente costarricense, sino que, además, está reconocido como patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica”, escribió la asociación en el posteo.

LEA MÁS: ‘Mira quién baila’: Toni Costa se disculpó con los bailarines de swing criollo por comentario que hizo

Una semana después, Costa aprovechó su participación en el espacio para ofrecer disculpas por sus palabras: “Hice un comentario que se malinterpretó. En ningún momento quise faltarle el respeto ni a la técnica, ni a la cultura, ni al baile. Amo el baile, amo la técnica, amo todo lo que se mueva en la pista. Si se sintieron ofendidos, mis más sinceras disculpas”, aseveró el español.

Ahora, tras las nuevas declaraciones, la asociación recibió de manera positiva la disculpa. En un comunicado de prensa enviado a La Nación, el grupo afirmó: “Nos complace la nobleza y el valor de enmendar una apreciación que contenía un error de fondo, puesto que, tanto el swing como el bolero criollo costarricenses, requieren de una formación técnica tan profunda como cualquier otra expresión dancística”.

Además, en respuesta a una petición que hizo Costa, lo invitaron a participar (a él y a cualquier otro miembro de la producción) en una clase de swing criollo y otra de bolero impartidas por el Instituto Jorge Miranda Artiaga.

¿Aceptará Toni Costa la invitación? Ya lo veremos.