Viva

‘Mira quién baila’: Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes enfrentan su segunda nominación esta semana

La quinta gala del concurso de Teletica dejó a muchos asombrados no solo por los famosos que están en peligro de salir, sino también por las impactantes coreografías

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Juan Fernando Lara Salas
Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes fueron los nominados de la velada al ocupar los últimos puestos de la tabla de calificación. Esta es la segunda nominación para ambos. Fotografía:
Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes fueron los nominados de la velada al ocupar los últimos puestos de la tabla de calificación. Esta es la segunda nominación para ambos. Fotografía: (Instagram MQB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaMira quién baila
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.