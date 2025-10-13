‘Mira quién baila’: Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes enfrentan su segunda nominación esta semana

Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes fueron los nominados de la velada al ocupar los últimos puestos de la tabla de calificación. Esta es la segunda nominación para ambos. Fotografía:

El programa Mira quién baila de Teletica semana a semana le entrega al público impactantes coreografías y también historias de sus famosos participantes, eso no se quedó por fuera este domingo 12 de octubre con la quinta gala del concurso de Canal 7.

Elegancia, ritmo, adrenalina y energía fueron la tónica de las presentaciones de los famosos que están en la competencia junto a sus experimentados coreógrafos; pero la noche de este domingo dos de las estrellas recibieron la mala noticia de que su permanencia en el show está en peligro.

Y por segunda ocasión.

Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes fueron los nominados de la velada al ocupar los últimos puestos de la tabla de calificación con los puntajes que les otorgaron los jueces Toni Costa, Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Mauricio Astorga.

Los nominados tendrán la difícil tarea de convencer al público para que, con sus votos durante la semana, los salve de la expulsión de la próxima semana.

Los fans de Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes pueden votar para salvarlos por medio de la página votos.teletica.com o por mensaje de texto al WhatsApp 6070-0777, con los hashtags #TeamDani o #TeamChiqui. Se puede votar hasta siete veces por día.

Thais Alfaro e Ivonne Cerdas fueron las primeras expulsadas de Mira quién baila.