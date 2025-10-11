Viva

¡Alerta! ‘Mira quién baila’ y Teletica hacen aclaración por falso coreógrafo que usa su logo

En sus redes sociales, Canal 7 y el programa manifestaron que la persona que se ve en los videos no trabaja para ellos

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Mira quién baila Teletica
Este hombre fue visto usando una camiseta con el logo de 'Mira quién baila' de Teletica, pero no trabaja para el programa o la empresa. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaMira quién bailaÉdgar Silva
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.