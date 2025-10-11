¡Alerta! ‘Mira quién baila’ y Teletica hacen aclaración por falso coreógrafo que usa su logo

Este hombre fue visto usando una camiseta con el logo de 'Mira quién baila' de Teletica, pero no trabaja para el programa o la empresa.

Teletica y el programa Mira quién baila (MQB) hicieron una importante aclaración para que el público no caiga en alguna trampa o un engaño.

En sus redes sociales publicaron un video en el cual el periodista y presentador Édgar Silva afirma que hay una persona que utiliza una camiseta con el logo de Mira quién baila y la palabra coreógrafo escrita en la espalda, pero que no tiene ninguna relación con Canal 7 ni con la producción.

“Televisora de Costa Rica y el programa Mira quién baila informan al público que la persona que aparece en las imágenes portando una camiseta con el logo de MQB y el título de coreógrafo no pertenece al equipo oficial de producción ni forma parte del personal de la empresa”, explicó Silva y también se lee en la leyenda que acompaña el video en el que se muestran imágenes del hombre en cuestión.

El canal agregó: “El uso del logo y la imagen del programa no es autorizado y constituye una falsificación que podría inducir al error o al engaño”.

“Queremos dejar claro que esta persona no representa a Mira quién baila Costa Rica ni a Televisora de Costa Rica, y cualquier información o gestión que intente realizar en nombre del programa o de la empresa es completamente falsa”, explicaron.

Además, hicieron una recomendación al público de no dejarse engañar y reportar cualquier situación irregular o intento de suplantación a los canales oficiales del canal.