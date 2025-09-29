Elías Alvarado, de Teletica, hace una importante advertencia a sus seguidores: ‘Cuidado por favor’

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, mantiene a sus seguidores muy informados sobre los pormenores que pasan en tierras norteamericanas.

Una vez más, el periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, recurrió a sus redes sociales para llamar la atención de sus seguidores y hacerles una importante advertencia.

Ya son varias las ocasiones en las cuales Alvarado debe hacer advertencias sobre posibles fraudes, en los cuales personas inescrupulosas usan su nombre para engañar al público.

En julio y agosto, Alvarado comunicó en sus redes sociales sobre supuestas estafas. La primera vez, contó que una señora adulta mayor casi cae en la trampa, al creer que Alvarado le había escrito por mensaje de texto, pidiéndole ayuda para recoger un paquete que había enviado a Palmar Norte.

“Por favor, tengan mucho cuidado, no soy de escribirle a nadie, ni mucho menos para ofrecerle un negocio. Por favor, no caigan”, escribió entonces Alvarado en sus redes sociales.

La segunda vez, Alvarado publicó una imagen que le enviaron a sus redes sociales, donde le preguntaron si a él le pertenecía una línea telefónica. En la foto se veía un número que iniciaba con “+56 9″. Además, tenía como foto de perfil una imagen del periodista con la Estatua de la Libertad de fondo.

Ahora, una vez más, la imagen de Alvarado es usada de manera indiscriminada para engañar a la gente. Este lunes 29 de setiembre, Alvarado compartió unos mensajes que le llegaron a sus redes sociales, alertándolo.

“Hola, buenos días. Me llegó un mensaje suyo y me pareció que no era usted porque escribió la palabra “boy”, así como la ve. Decía ‘boy para… espero que nos veamos’. Por eso lo bloqueé”.

Con esta publicación Elías Alvarado, de Teletica, advirtió a sus seguidores de una posible estafa. (Instagram/La Nación)

“Buen día, don Elías. Vieras que me llegó una solicitud, según que era usted, pero yo lo bloqueé porque sentí raro. Me pidió mi número de celular”.

Alvarado compartió copias de las capturas de estos mensajes y los publicó en su Instagram con la leyenda: “Cuidado, por favor”.

Alvarado se suma a la lista de varias personalidades costarricenses que han denunciado el uso de su imagen para promover falsas promociones, rifas y ofertas que, en realidad, resultan ser fraudes. Entre ellos, destacan Viviam Campos, Verónica González, Ítalo Marenco, Araya Vlogs, Bryan Ruiz, Édgar Silva y Diego Bravo.