Elías Alvarado, de Teletica, enciende las alarmas de nuevo: ‘Cuidado, por favor’

Una vez más, la imagen del periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, es utilizada para posibles estafas.
El comunicador, figura de Telenoticias, había advertido a sus seguidores a inicios de julio que alguien se hacía pasar por él por medio de un teléfono celular.
En esa ocasión, una adulta mayor recibió un mensaje supuestamente de parte de Elías. El estafador le escribió para pedirle ayuda y que fuera a recoger un supuesto paquete que había enviado a Palmar Norte.
Sin embargo, la hija de la señora, al darse cuenta, le informó de que era una posible estafa, por lo cual le avisaron al periodista.
Ahora la historia se repite y el propio Elías publicó una imagen que le enviaron a sus redes sociales donde le preguntaron si a él le pertenecía una línea telefónica. En la foto se ve un número que inicia con “+56 9″. Además, tiene como foto de perfil una imagen del periodista con la estatua de la Libertad de fondo.
“Cuidado, por favor”, escribió Elías en la publicación, como una advertencia a sus seguidores para que no caigan en una posible estafa.
Hace casi dos meses, el comunicador tuvo que hacer una aclaración: “Por favor, tengan mucho cuidado, no soy de escribirle a nadie, ni mucho menos para ofrecerle un negocio. Por favor, no caigan”.