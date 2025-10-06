‘Mira quién baila’, de Teletica, tuvo su segunda eliminación: conozca quién quedó fuera

Daniel Montoya y Thais Alfaro llegaron nominados a la cuarta gala de 'Mira quién baila', de Teletica.

Mira quién baila realizó su segunda eliminación este domingo 5 de octubre. La votación del público concluyó que esta fue la última noche para Thais Alfaro en el programa de Teletica.

Alfaro obtuvo un 24,1% de los votos; sucumbiendo contundentemente ante su contricante, Daniel Montoyam quien se quedó con el 75,9%.

Durante esta cuarta gala, Montoya bailó una coreografía de fox trot, uno de los géneros más retadores, según los propios jueces del programa. Por su parte, a la periodista de Buen día le tocó bailar al ritmo de paso doble.

Thais se va del concurso con $3.000 para apoyar a la organización Casa Esperanza.

El pasado domingo, luego de que Randall Brenes le superara ampliamente en la votación del público, Ivonne Cerdas se convirtió en la primera eliminada de la competencia.

La modelo y su pareja, el mexicano Kevin Vera, interpretaron un tango con el tema Bad Guy. Por su parte, Brenes y Yessenia Reyes presentaron un vals inspirado en Die with a smile; ambas parejas fueron aplaudidas por los jueces.

Empero, su buen desempeño en la pista no fue suficiente y, tras su eliminación, Ivonne Cerdas también recibió los $3.000 para donar a la fundación Asociación Labio Paladar Hendido.