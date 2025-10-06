Viva

‘Mira quién baila’, de Teletica, tuvo su segunda eliminación: conozca quién quedó fuera

El programa de baile ya acumula dos participantes eliminados, luego de que el pasado domingo Ivonne Cerdas se despidiera de la competencia

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mira quién baila
Daniel Montoya y Thais Alfaro llegaron nominados a la cuarta gala de 'Mira quién baila', de Teletica. (Lilly Arce/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaMira quién bailaThais AlfaroDaniel Montoya
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.