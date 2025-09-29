Viva

‘Mira quién baila’ tiene a su primer participante eliminado

Ivonne Cerdas y Randall Brenes disputaron quedarse en la competencia, pero uno de ellos se despidió del formato este domingo

Por Fiorella Montoya y Sofía Sánchez Ramírez
21/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
Randall Brenes e Ivonne Cerdas fueron los primeros nominados en el concurso 'Mira quién baila'. La reina de belleza resultó como la eliminada de la noche de este 28 de setiembre. (Lilly Arce)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

