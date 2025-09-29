‘Mira quién baila’ tiene a su primer participante eliminado

Randall Brenes e Ivonne Cerdas fueron los primeros nominados en el concurso 'Mira quién baila'. La reina de belleza resultó como la eliminada de la noche de este 28 de setiembre.

La pista de Mira quién baila despidió este domingo a su primer participante. Luego de que Randall Brenes le superara ampliamente en la votación del público, Ivonne Cerdas abandonó la competencia.

La modelo y su pareja, el mexicano Kevin Vera, interpretaron un tango con el tema Bad Guy. Por su parte, Brenes y Yessenia Reyes presentaron un vals inspirado en Die with a smile, buscando conquistar al público; ambos aplaudidos por los jueces.

Sin embargo, su buen desempeño en la pista no fue suficiente y, tras su eliminación, Ivonne Cerdas entregará $3.000 a la fundación que eligió. En este caso, Cerdas donará el dinero a la Asociación Labio Paladar Hendido.

La tercera gala del programa contó con coreografías y elevaciones destacables, pese a que la semana estuvo marcada por complicaciones para algunos concursantes.

El futbolista Randall 'Chiqui' Brenes estuvo nominado en la primera eliminación de 'Mira quién baila' pero salió ileso luego de una actuación aplaudida por los jueces. (Lilly Arce)

Días atrás, Lucía Jiménez, pareja de Ítalo Marenco, sufrió un accidente en el salón de ensayo que le provocó una inflamación en el ojo. Aun así, bailaron un tradicional swing criollo sin mayor dificultad.

El susto de la noche se lo llevó Ericka Morera quien durante su presentación sufrió un resbalón y casi se cae pero logró retomar y continuar con la energía que la caracteriza.

Otra de las lesionadas fue Thais Alfaro, quien recibió un fuerte golpe en una de sus costillas previo a la gala; sin embargo, presentó una sensual bachata en la pista.

El humorista Daniel Montoya también enfrentó problemas durante los ensayos, ya que debió practicar con una bota ortopédica debido a una fisura en un dedo del pie, pero logró desarrollar su coreografía y llevarse buenos comentarios de los jueces.

Además, conmovió contando que dedicaba su participación a una señora que estuvo preocupada por su participación de este domingo y que falleció este sábado 27 de setiembre.

El resto de la noche estuvo cargada de emociones que fueron de menos a más ya que los jueces fueron tajantes en afirmar que hubo nervios, pero la noche terminó entre brillos, emociones y mucha energía que promete seguir domingo a domingo.